Bad Bunny Dice Que Es El Mejor Luchador Celebridad En La Historia De WWE

Bad Bunny sorprendió a todos al declararse el mejor luchador celebridad en la historia de WWE. “Eso no es una opinión, es un hecho,” le dijo a Sports Illustrated.

Esta atrevida declaración provocó una respuesta inmediata del influencer Logan Paul, quien lo retó a una pelea. Mientras tanto, el jefe de WWE Paul Levesque echó más leña al fuego, insinuando futuras apariciones mientras elogiaba la nueva música del reggaetonero.

En una entrevista con Rolling Stone, el astro de la música latina prometió “hacerlo una vez más” y “arriesgar mi vida en el ring.” Sus peleas anteriores incluyen una lucha en parejas en WrestleMania 37 y una violenta pelea callejera en Backlash en San Juan.

Se preparó para su debut en la lucha libre entrenando en el Centro de Rendimiento de WWE. Los profesionales Adam Pearce y Brian Kendrick lo ayudaron a prepararse para su primera pelea.

Su actuación en WrestleMania 37 superó por mucho lo que la gente espera de luchadores invitados. Tanto fans como críticos quedaron impresionados, elevando el nivel de lo que las celebridades pueden hacer en la lucha libre.

Si regresa, se rumora que podría ser para una pelea brutal estilo hardcore. Esto sería diferente a las típicas peleas de celebridades, elevando el nivel de peligro mucho más que las apariciones normales de invitados.

El jefe de WWE Levesque dio pistas sobre lo que viene, sugiriendo que nueva música podría sonar pronto en las arenas. Estas insinuaciones están aumentando la emoción sobre los próximos eventos.

La estrella no solo actuó bien – trajo una enorme atención y buzz en las redes cada vez que apareció para luchar.

Aunque muchas celebridades del deporte, cine y música han intentado la lucha libre, ninguna ha mostrado el nivel de compromiso de Bad Bunny en las instalaciones de entrenamiento de WWE.

El reto de Logan Paul abre posibilidades emocionantes. Ambos artistas han demostrado que pueden recibir golpes de verdad, lo que tiene a los fans ansiosos por ver este posible enfrentamiento.

