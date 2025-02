Los Bucs Tuvieron una Temporada Histórica A Pesar de la Temprana Eliminación en Playoffs – ¿Qué Sigue Para el Equipo?

Tampa Bay pulverizó sus récords en 2024, cuando el veterano Mike Evans igualó el impresionante récord de la NFL de Jerry Rice al alcanzar 1,000 yardas por recepción por undécimo año consecutivo. El juego terrestre superó el antiguo récord establecido por el equipo del ’79 con Ricky Bell. Acumularon 6,792 yardas totales – el tercer mejor registro histórico – mientras anotaban 502 puntos. La sensación novata Bucky Irving corrió para más de 1,000 yardas terrestres. Ningún novato de los Bucs había logrado eso desde Doug Martin en 2012. El ataque terrestre terminó tercero en la liga con 2,536 yardas.

En el juego aéreo, Tampa Bay acumuló 4,257 yardas, el tercer mejor en la NFL. Convirtieron el 50% de sus terceras oportunidades – los mejores de la liga – y anotaron touchdowns en el 66% de sus visitas a la zona roja. En la posición de quarterback, Baker Mayfield lanzó para 4,500 yardas y 41 touchdowns. Se acercó al récord del equipo de Tom Brady de 43 touchdowns, mientras que sus 407 pases completos estuvieron entre los mejores de la NFL.

Cuando se abrieron lugares para el Pro Bowl debido a jugadores que irían al Super Bowl, Evans fue seleccionado el 27 de enero. Sus 1,004 yardas le hicieron ganar un bono adicional de $3 millones. A pesar de una sólida temporada de 10-7, terminó con una derrota en playoffs contra Washington. Ahora están buscando un nuevo coordinador ofensivo después de que Liam Coen partiera a Jacksonville.

Evans posee todos los récords del equipo en recepciones, yardas y touchdowns. Sus números ahora rivalizan con los más grandes jugadores del fútbol americano, fortaleciendo su caso para el Salón de la Fama mientras su notable racha continúa.

