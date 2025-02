J Balvin Lanza Nuevo Sencillo ‘Rio’ y Recibe Dos Nominaciones al Premio Lo Nuestro

La superestrella latina J Balvin comenzó el 2024 con “Rio”, mientras recibió nominaciones en dos categorías importantes en los próximos Premios Lo Nuestro.

La canción, que mezcla vibras callejeras con bajos fuertes, viene de los productores Mazzarri y ODDLIQUOR. En un momento sincero, Balvin canta “Hoy le doy las gracias al cielo / por las veces que me equivoque”, según comentó a The Source.

En lugar de imágenes pulidas de estudio, el video musical muestra clips casuales del tiempo libre de Balvin. Los fans podrán ver la ceremonia de premios en vivo desde el Kaseya Center de Miami el 20 de febrero.

Las nominaciones destacan su colaboración con Chencho Corleone en “Polvo de tu Vida” y su reciente álbum “Rayo”. Ambas obras brillan en la categoría de música urbana.

“La meditación me salvó la vida”, compartió Balvin sinceramente con Presence. Se ha unido a Deepak Chopra para ofrecer a sus fans un programa de meditación de tres semanas.

Desde que comenzaron su relación en 2017, Balvin y Valentina Ferrer han creado una vida juntos. Su trabajo anterior, incluyendo “Colores”, muestra su camino de crecimiento personal.

A través de sus luchas con la salud mental, Balvin se mantiene honesto con sus fans. La meditación diaria le ayuda a mantenerse equilibrado y con la mente clara.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.