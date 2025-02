Temple Terrace Planea Celebración del Centenario Durante Todo el 2025

Una gran fiesta de cumpleaños llegará a Temple Terrace al cumplir 100 años en 2025. Las festividades comenzarán con un colorido Festival de Tiza en marzo, el primero de muchos eventos planificados durante dos años por dedicados miembros de la comunidad. La planificación avanza mientras los organizadores se reúnen el 2 de enero y el 6 de febrero para ultimar detalles. Hay algo dulce en preparación: cada evento presentará cien cupcakes decorados mostrando piezas de la historia local.

Desde sus inicios como terrenos de caza, la zona se convirtió en la plantación más grande del mundo de naranjas Temple. Cerca del histórico campo de golf, que ganó reconocimiento nacional, hermosas casas de estilo Mediterráneo Revival permanecen como recordatorios de épocas pasadas.

“Este será el evento más grande que jamás hayamos organizado”, dijo Nancy Hutson, presidenta del comité del centenario, al Tampa Beacon. “Queremos crear una experiencia que capture verdaderamente el espíritu de Temple Terrace y deje una impresión duradera en todos los asistentes.”

La ciudad llena cada mes con nuevas formas de celebrar sus cien años de historia desde 1925. Los amantes de la cerveza deberían visitar el Festival de Cerveza Artesanal en abril, donde cervezas especiales destacarán historias de la ciudad. Eventos regulares como la celebración del 4 de julio y la Feria de Artes y Artesanías tendrán toques especiales del centenario. La biblioteca local mantiene su actividad con sesiones de ukulele, cuentacuentos infantiles y juegos de Mahjong. Estas populares actividades continuarán junto con las celebraciones del centenario.

El 3 de mayo, River Hills Park se transformará en una animada fiesta callejera llamada River Jam. De 10 a.m. a 6 p.m., la gente podrá disfrutar de música en vivo, comida de food trucks y actividades familiares, todo gratuito.

Mientras se exhibe la rica historia de la zona, la celebración anual espera atraer visitantes. La gente podrá explorar edificios bien conservados de los años 20 y jugar golf en el histórico campo durante todo 2025.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.