Febrero Está Lleno de Eventos Importantes en Tampa Bay

Tampa Bay cobrará vida el próximo febrero con 16 emocionantes eventos que llenan el calendario. El mes comienza con el exitoso musical “MAMMA MIA” en el Centro Straz y termina con una importante celebración del Mes de la Historia Afroamericana.

“MAMMA MIA” se presenta del 28 de enero al 2 de febrero en el Centro Straz. El popular espectáculo entreteje las canciones de ABBA en una historia ambientada en una isla griega.

En Busch Gardens, las celebraciones de Mardi Gras se extienden del 11 de enero al 2 de marzo. Un festivo desfile recorre diariamente desde el Café Zagora a través de Bird Gardens, terminando bajo el Toldo Coke con varios espectáculos durante el día.

El primer fin de semana trae gran entretenimiento. Monster Jam llega al Estadio Raymond James del 1 al 2 de febrero, mientras que Keel Farms presenta su popular mercado Sip + Shop de 10 a.m. a 3 p.m.

Los aspirantes a astrónomos pueden iniciar su exploración espacial en el Museo de Ciencia y Tecnología con Stargazing 101 el 5 de febrero. La clase enseña a niños mayores de 10 años cómo identificar objetos en el cielo nocturno.

Dos grandes atracciones abren el 6 de febrero. La Feria Estatal de Florida llega con sus atracciones de carnaval y exhibiciones agrícolas hasta el 17. Ese mismo día, el Museo de Arte de Tampa inaugura su exposición “Bajo el Hechizo de la Palmera”, con obras de más de 70 artistas cubanos.

La música toma protagonismo cuando Drive-By Truckers trae su Southern Rock Opera Tour al Teatro Tampa el 7 de febrero. La noche siguiente, la comedia domina cuando Sal Vulcano actúa en el Centro Straz.

Ybor City brilla durante el Desfile de los Caballeros de Sant’ Yago el 8 de febrero.

Celebra la creatividad, el patrimonio y la resistencia de los artistas afroamericanos en La Gala de Arte Negro en el Centro Straz el 23 de febrero.

El Centro de Historia de Tampa Bay cierra el mes con su cuarta Recepción del Mes de la Historia Afroamericana el 28 de febrero, encabezada por el orador principal Leonard George Jr.

