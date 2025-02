Los Premios BMI Latin honrarán a las estrellas mexicanas Peso Pluma y Tito Double P

Los Premios BMI Latin honrarán a Peso Pluma con el Premio Campeón y a Tito Double P con el Premio Impacto en el Centro de Convenciones Costero Fontainebleau de Miami Beach el 6 de marzo de 2025.

“El extraordinario éxito de Peso Pluma no solo ha transformado el panorama de la Música Mexicana, sino que también la ha llevado al escenario mundial”, dijo Jesús González a BMI.com.

La estrella mexicana actualmente tiene más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify y domina las listas de reproducción globalmente. Su éxito “Ella Baila Sola” rompió récords al alcanzar el #4 en Billboard Hot 100 – convirtiéndose en la primera canción regional mexicana en llegar al top 10.

Su álbum GÉNESIS hizo historia musical al llegar al #3 en Billboard 200, marcando la posición más alta jamás alcanzada por un artista mexicano en esta lista. Su trabajo fue recientemente coronado con el GRAMMY 2024 al Mejor Álbum de Música Mexicana.

Sus canciones “PRC” y “AMG” se volvieron virales en TikTok e Instagram. Estos éxitos ayudaron a impulsar un boom en la música mexicana, que ha visto su base de oyentes crecer cuatro veces más desde 2019.

Originario de Tepic, Double P trae su característico estilo acelerado bélico de alta energía al evento. Su debut INCÓMODO llegó a la cima de la lista de Álbumes Latinos de EE.UU. y alcanzó el #7 en la lista de Top Álbumes de Apple Music EE.UU.

Mike O’Neill y Jesús González de BMI serán los anfitriones de la ceremonia solo por invitación, celebrando a los artistas y editores latinos que han tenido un impacto significativo en el público estadounidense durante el último año.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.