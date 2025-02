Estafadores en Tampa Se Dirigen a Dueños de Mascotas Perdidas

Una mujer de Tampa fue estafada por $2,100 por delincuentes que dijeron haber encontrado su gato perdido y luego exigieron dinero por atención médica ficticia. La Sociedad Humanitaria de Tampa Bay ha emitido una advertencia sobre personas que se aprovechan de dueños preocupados por sus mascotas a través de publicaciones en línea sobre mascotas perdidas.

Estos estafadores utilizan números telefónicos que parecen ser de la Sociedad Humanitaria, encontrando a sus víctimas a través de redes sociales y sitios web con publicaciones sobre mascotas perdidas. Combinan trucos tecnológicos con presión emocional para engañar a la gente.

“Nunca pediremos dinero en estas situaciones”, dijo Regan Blessinger, Gerente de Marketing de la Sociedad Humanitaria de Tampa Bay, a WTSP.

Chloe Patera cayó en la estafa cuando los falsos llamantes le dijeron que su gato necesitaba cirugía de emergencia. Envió el dinero rápidamente, solo para descubrir que todo era falso. Sus amigos han creado una campaña de GoFundMe para ayudarla a recuperar su dinero.

La policía está investigando el caso. Los estafadores toman información de sitios web de búsqueda de mascotas para hacer que sus historias suenen creíbles ante los dueños preocupados.

Los grupos de bienestar animal de Tampa Bay quieren que la gente sepa que los refugios reales no piden dinero para devolver mascotas. Cuando encuentran animales, siempre se reúnen con los dueños en persona. Ten cuidado si alguien te presiona para enviar dinero rápidamente. Estos estafadores suelen inventar historias sobre facturas veterinarias de emergencia para que los dueños paguen sin pensarlo bien.

Si tu mascota está perdida, llama directamente a los refugios en lugar de esperar llamadas. La Sociedad Humanitaria recomienda reportar inmediatamente cualquier llamada sospechosa a la policía.

No envíes dinero a desconocidos que dicen tener tu mascota. Siempre verifica primero con los refugios locales para confirmar cualquier afirmación.

Esta estafa ha llevado a un gran esfuerzo para difundir la advertencia. El personal está trabajando arduamente para alertar a los dueños de mascotas antes de que más personas caigan en estos engaños.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.