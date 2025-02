El Festival de Tacos de Tampa Regresa al Parque Al Lopez con los Mejores Chefs

La fiesta gastronómica más grande de Tampa, el Festival de Tacos, regresa al Parque Al Lopez el 22 de febrero de 2025. Consigue tus boletos anticipados ahora por solo $7 para ser parte de la séptima celebración anual. De 10 a.m. a 6 p.m., el parque se convierte en el sueño de todo amante de los tacos. El ganador del año pasado, Pete’s Place, encabeza una increíble lista de favoritos locales, incluyendo a los talentosos equipos de Taquería Janda y la Cocina Mexicana de Rene.

La música resonará con éxitos de una Banda Tributo a Selena, celebrando tres décadas del legado de la icónica artista. La novedad de este año es un elegante bar de margaritas Casamigos, mientras que los favoritos de los fans como el elote, la birria y los tacos recién hechos mantienen a todos regresando por más. La música de mariachi en vivo y el baile mexicano siempre han traído la energía. La mayoría de los puestos de comida solo aceptan efectivo, así que recuerda pasar por el cajero automático primero.

Explora los puestos llenos de artesanías hechas a mano y productos mexicanos auténticos. Puedes traer a tus perros; las mascotas bien portadas con correa pueden unirse a la diversión.

El festival ha ido creciendo y mejorando desde que comenzó en 2019. Mira competir a los chefs locales, solo pregúntale a Taquería Janda, que se llevó el trofeo en 2023 con sus increíbles platillos.

Los niños menores de 12 años entran gratis, con boletos regulares a $12. ¿Buscas la experiencia premium? Los pases VIP comienzan en $40, incluyendo bebidas, tacos especiales y un área con sombra para relajarse. La United Citizens Coalition utiliza el dinero de tu boleto para apoyar importantes programas educativos. Sus esfuerzos ayudan a comunidades latinas que necesitan apoyo adicional.

Obtén tus boletos en línea ahora o cómpralos en la entrada.

