Artistas Latinos Arrasan en los Premios Grammy 2025

¡Oye, qué noche tan increíble en los Grammy 2025! Los artistas latinos se llevaron todo, mi gente. Las estrellas de toda América del Norte y Sur se apoderaron de Los Ángeles, marcando una noche histórica para nuestra música.

La banda venezolana Rawayana se llevó el premio al mejor álbum de rock latino o alternativo con “¿Quién Trae Las Cornetas?” – una mezcla brutal de funk tropical con ritmos urbanos. Y mira esto, el boricua Residente se alzó con el premio de música urbana por su trabajo personal “Las Letras Ya No Importan.”

¡Y qué orgullo para la música mexicana! Carín León se llevó el premio con “Boca Chueca, Vol. 1”. Tony y Mimy Succar hicieron historia como la primera madre e hijo en ganar un Grammy, llevándose el premio al mejor álbum latino tropical con “Alma, Corazón y Salsa.”

La reina Shakira, nuestra colombiana, sumó otro Grammy a su colección. Su nuevo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” dominó en la categoría de pop latino.

Trevor Noah y Justin Tranter mantuvieron el show moviéndose con su buena onda entre presentaciones. La increíble Sheila E. prendió el escenario después de ganar en música global, dejando a todos boquiabiertos con sus ritmos.

En música clásica, el maestro Gustavo Dudamel se llevó dos premios. ¡Tremendo! Ganó por interpretación orquestal y compendio clásico. Y Lucky Diaz and The Family Jam Band trajeron algo fresco a la música infantil.

También hubo corazón – los organizadores lanzaron un fondo especial a través de MusiCares Fire Relief para ayudar a las víctimas de los incendios cerca de Los Ángeles. Los fans de la música pudieron ver todo en vivo y tras bastidores en la página web de los Grammy.

