Bad Bunny Encabeza Concierto Estelar del 50 Aniversario de SNL

El superastro Bad Bunny lidera un grupo de 16 artistas increíbles en el gran Concierto del 50 Aniversario de SNL. El esperadísimo show se realizará en el Radio City Music Hall de Nueva York el 14 de febrero.

El programa incluye superestrellas musicales como Lady Gaga y Post Malone junto con los exitosos Miley Cyrus y Backstreet Boys. Los favoritos del público, The Roots, destacan entre los artistas principales. Chris Martin, Jack White y Robyn se unen a leyendas como David Byrne, Eddie Vedder, DEVO y otros. El show también presenta a Brittany Howard, Bonnie Raitt, Brandi Carlile, Jelly Roll y los B-52s.

Los fans pueden ver el show por la transmisión en vivo de Peacock desde las 8 p.m. hora del este. El concierto también se proyectará en cines IMAX selectos de Regal Cinemas en California, Pennsylvania, Texas, Nueva York y Florida.

La estrella puertorriqueña apareció por primera vez en SNL como invitado musical en 2020. Causó aún más sensación cuando fue el anfitrión del programa en 2023.

El favorito de SNL, Jimmy Fallon, será el anfitrión de las celebraciones de la noche. Entre bastidores, el creador de SNL, Lorne Michaels, trabaja junto al productor Mark Ronson para organizar el show.

El equipo incluye a Erin David como productora principal, con Ken Aymong y Rob Paine manejando operaciones clave. Caroline Maroney sirve como productora, mientras Beth McCarthy-Miller toma las riendas como directora.

Este gran show da inicio a un fin de semana de celebraciones de SNL. NBC transmitirá “SNL50: The Anniversary Special” el 16 de febrero a las 8 p.m. ET. Peacock agrega dos shows más: “SNL50: Beyond Saturday Night” y un especial musical, “Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL Music.”

Después del evento de SNL, el cantante regresa a casa para 21 shows en Puerto Rico. Sus conciertos “No Me Quiero Ir de Aquí” se realizarán entre julio y agosto en el Coliseo de San Juan, incluyendo nueve fechas reservadas exclusivamente para fans locales.

Su más reciente lanzamiento, “Debí Tirar Más Fotos,” que incluye nuevas canciones como “Baile Inolvidable,” ha estado en el primer puesto de las listas de Billboard durante las últimas 3 semanas.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.