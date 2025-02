Condiciones de Sequía Podrían Afectar a Florida Esta Primavera

Getty Images / tasmania_gallery

Ha habido muchas conversaciones sobre sequías en los Estados Unidos últimamente, y esto se ha intensificado con los incendios de California. A nadie le gustan las condiciones de sequía, pero son una realidad, y es mejor saber cuándo se aproxima una o va a persistir. Ahora, los pronosticadores de largo alcance de NOAA han publicado su pronóstico de sequía para la primavera, y nos da una idea de qué esperar en los próximos meses. Este pronóstico particular va más allá de la precipitación hacia un pronóstico especial de “cambio en la sequía” que muestra tendencias a gran escala en todo el país.

Pronóstico de Sequía para Florida

Entonces, ¿qué es una sequía? Es cuando un lugar tiene “menos precipitación (lluvia o nieve) que lo normal durante unos meses o incluso más tiempo”, según el Centro Nacional de Mitigación de Sequía.

“Cuando algunos lugares están en sequía, pueden estar secos, calientes y polvorientos; pueden aparecer grietas en el suelo, y los ríos, lagos, arroyos y otras fuentes de agua pueden secarse”, indica el Centro Nacional de Mitigación de Sequía. Agregan que incluso si los lugares reciben lluvia, podrían seguir en condiciones de sequía si están recibiendo menos lluvia de lo habitual.

En cuanto a la metodología para sus tendencias y pronóstico de sequía, la NOAA emplea científicos climáticos expertos para analizar datos pasados e intentar predecir lo que viene.

“Los científicos del clima basan las perspectivas climáticas futuras en los patrones actuales del océano y la atmósfera”, señala la NOAA sobre sus datos y estadísticas. “Examinan proyecciones de modelos climáticos y meteorológicos y consideran tendencias recientes” y “también revisan registros históricos para ver cuánta precipitación cayó cuando los patrones fueron similares en el pasado”.

Mirando a Florida, la mayoría del área está en amarillo, lo que significa “probable desarrollo de sequía”. La única excepción es una pequeña franja marrón hacia el tercio inferior del estado que indica “sequía persistente”, lo cual tampoco es bueno. Por lo tanto, la NOAA no tiene mucha confianza en la posibilidad de que condiciones más húmedas lleguen al área. Esto, desafortunadamente, podría afectar la agricultura y otros aspectos del estado. Esperemos que las cosas mejoren en la próxima proyección.

El mapa también muestra una tendencia general hacia la sequedad en todo Estados Unidos. En cuanto al pronóstico del tiempo primaveral y cómo se relaciona con posibles sequías, el Almanaque del Granjero predice una primavera tardía para gran parte de Estados Unidos, indicando que las “condiciones invernales” “persistirán, especialmente en las regiones del Medio Oeste, Grandes Lagos, Nueva Inglaterra y el Noreste”. Agregan que “una tormenta invernal inusualmente tardía trae una capa de lluvia, aguanieve y nieve a lo largo de la costa atlántica y áreas montañosas en el sureste durante la primera semana de abril”.

