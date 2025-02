Uno de los Mayores Dolores de Cabeza de Tráfico en Tampa Recibe Mejora de Seguridad de $223.5M

Ha comenzado la construcción de una enorme renovación de $223.5 millones del intercambio propenso a accidentes entre la I-275 y la I-4 en Tampa. El Departamento de Transporte de Florida planea completar el proyecto para 2027. La salida al centro cerrará durante seis meses, comenzando el lunes 3 de febrero de 2025. Los conductores deberán usar un carril temporal sinuoso cerca de la salida sur de la I-275 para llegar al centro de Tampa.

Aproximadamente 1,000 accidentes ocurren en esta concurrida intersección cada año. Se espera que las mejoras reduzcan los accidentes en un 50%. Lane Construction Corporation está dirigiendo el proyecto, ampliando carriles y construyendo nuevos puentes.

La mejora expandirá dos carriles en dirección sur a tres. Un nuevo puente de dos carriles conectará el tráfico hacia el sur con la I-4 este, mientras los conductores podrán seguir usando el carril único existente para llegar a Ybor City.

Se añadirán carriles de salida adicionales para el tráfico en dirección oeste desde ambos sentidos. Los equipos construirán seis puentes nuevos mientras reparan ocho antiguos.

Actualmente, el trabajo se centra en el control del agua y las bases de los puentes. Los equipos están instalando tuberías de drenaje y alcantarillas mientras preparan el terreno para puentes más anchos. Nuevos senderos ayudarán a ciclistas y peatones a moverse de manera segura cerca de la autopista. Muros de sonido y paisajismo mejorarán la zona de construcción.

Una buena planificación ayudó a los contratistas a evitar más de 100 desvíos, eliminando seis meses de cierres nocturnos y de fin de semana que habrían molestado a los conductores. Pero algunas personas están preocupadas. Las investigaciones sugieren que las carreteras más grandes podrían atraer más autos, posiblemente llevando a nuevos embotellamientos en el futuro.

Además del trabajo vial regular, los equipos resurfacerán cuatro puentes y actualizarán dos barandillas de seguridad. Estas mejoras deberían ayudar a que el tráfico fluya mejor y hacer que los tiempos de viaje sean más predecibles a través de esta importante intersección.

