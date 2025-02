Busch Gardens Tampa Lanza Evento Nocturno de San Valentín Solo para Adultos

Este Día de San Valentín, Busch Gardens Tampa presenta “Amor y Aventura”, una fiesta especial después del horario regular exclusivamente para mayores de 21 años. La velada incluye atracciones ilimitadas, bares abiertos y encuentros cercanos con animales.

Los visitantes reciben un tratamiento VIP desde el inicio – estacionamiento cercano, bebidas de bienvenida y acceso sin fila a las atracciones populares. El ambiente nocturno añade algo especial a favoritos como Cheetah Hunt y SkyRide, mientras el personal reparte aperitivos y dulces.

Los amantes de la aventura pueden reservar lugares en el Safari Serengeti, donde los guías los llevan directamente al territorio de los animales durante un recorrido de media hora por el parque. Las parejas pueden comenzar su cita con el tour Atardecer en el Serengeti, disponible solo los sábados durante febrero. El safari ofrecerá vistas cercanas de los animales africanos, incluyendo leones, hienas, hipopótamos y jirafas. La aventura concluirá en Treetop Kitchen, donde las parejas podrán disfrutar de una cena romántica con vista y un cóctel de cortesía.

Para las parejas que buscan más romance, el parque permanecerá abierto hasta más tarde para los enamorados nocturnos, de 8 p.m. a 10 p.m. los días viernes 14 y sábado 15 de febrero. Podrán disfrutar de sus atracciones favoritas como Montu y Cobra’s Curse bajo las estrellas, saborear dulces y cócteles. Algunos de los manjares del menú incluyen Trifle de Mousse de Frambuesa, Pastel de Chocolate Decadente, Pastel sin Harina de Chocolate Flambeado, y hasta una Estación de Crème Brûlée en vivo donde podrán ver a los chefs caramelizar su postre perfecto.

Ya sea que vengas con tu pareja o solo, Busch Gardens ofrece una experiencia única para una cita nocturna. El parque se ilumina con decoraciones brillantes, mientras la vida silvestre y las bebidas añaden un toque exótico a la noche. Para boletos y más información, haz clic aquí.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.