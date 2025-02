Messi Viene a Tampa para un Partido el Día de San Valentín

La superestrella del fútbol Lionel Messi tomará el Estadio Raymond James cuando el Inter Miami CF se enfrente al Orlando City SC. El partido del Día de San Valentín comienza a las 7:30 de la noche, trayendo la rivalidad más grande del fútbol de Florida a Tampa.

“No podríamos estar más emocionados de recibir al Inter Miami CF y al Orlando City SC en nuestra comunidad. Tener la oportunidad de ver jugar a una leyenda como Messi en Tampa es algo que los fanáticos recordarán toda la vida”, dijo Rob Higgins, Director Ejecutivo de la Comisión de Deportes de Tampa Bay.

El partido marca el regreso del fútbol profesional al Estadio Raymond James por primera vez desde 2001, cuando el Tampa Bay Mutiny jugaba sus partidos de local allí. Los aficionados con boletos podrán disfrutar de un festival gratuito fuera del estadio antes del inicio del partido.

Conocido como El Clásico del Sol, este encuentro añade otro capítulo a la intensa rivalidad entre estos equipos de Florida. Se han enfrentado 11 veces en partidos de liga y Copa US Open desde 2020.

El Inter Miami trae sus grandes nombres con Sergio Busquets y Jordi Alba acompañando a Messi en la cancha. Orlando City responde con sus propias estrellas Facundo Torres y Pedro Gallese. Messi ha estado imparable últimamente, anotando dos veces en su último partido de preparación.

El enorme estadio de Tampa, que tiene capacidad para 69,218 aficionados, ha sido sede de todo, desde campeonatos de la NFL hasta conciertos con entradas agotadas. Se encuentra en el mismo terreno donde alguna vez estuvo el antiguo Estadio Tampa.

Desde que Messi se puso la camiseta del Inter Miami, el equipo ha sido imparable, venciendo al Cruz Azul y al Atlanta United. Orlando City busca venganza después de su última derrota ante Miami en esta creciente rivalidad.

