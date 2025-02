Granja Parrish Ahora Ofrece Sesiones de Mimos con Cabritos

¿Buscas acurrucarte con cabritos? Serenity Oaks Homestead en Parrish, Florida, ahora permite a los visitantes pasar tiempo con cabritos de raza Nigerian Dwarf todos los fines de semana. Encontrarás la granja en 15802 Golf Course Road, pero las sesiones se agotan rápidamente.

“Simplemente sostener algo suave y tierno puede ayudar a bajar la presión arterial y dar una sensación de bienestar”, dijo Sara Evancho a Bay News 9.

La idea surgió cuando una pareja mayor de granjeros mencionó cómo la nueva vida les traía alegría. Lo que comenzó como un pequeño pensamiento floreció rápidamente. “Y todo despegó desde ahí. Yo pensaba, ‘Nadie va a venir a esto’. Y hemos estado llenos casi todos los fines de semana. Ha sido una bendición”.

Comenzando en 2015, esta modesta granja creció de solo 10 gallinas hasta convertirse en un refugio para varios animales. Hoy podrás ver patos nadando, pavos pavoneándose, vacas pastando, caballos deambulando libremente y pequeños burros jugando. Los visitantes pueden ver todo durante los tours semanales.

Como dueña de la granja y técnica veterinaria desde 2004, Evancho mantiene todo funcionando sin problemas. ¿Su mayor orgullo? Leche cruda de cabra A2 fresca, analizada mensualmente por laboratorios independientes para garantizar su seguridad.

Los huevos frescos de granja van directamente de sus gallinas a los clientes. Se toman la calidad muy en serio – enviando muestras de leche mensualmente para análisis y asegurar la perfección.

Las investigaciones demuestran que pasar tiempo con animales reduce el estrés. A juzgar por lo rápido que se llenan estas sesiones de mimos los fines de semana, mucha gente parece estar de acuerdo. Los principiantes no deberían preocuparse por manipular a los cabritos. Como dice Evancho, “No les harás daño” – palabras tranquilizadoras para aquellos nerviosos por sostener animales tan pequeños.

