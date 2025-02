Temple Terrace planea expansión de $5M del Parque Riverside, construcción programada para 2026

En una concurrida reunión comunitaria el mes pasado, Temple Terrace presentó planes para convertir tres propiedades ribereñas en un gran espacio público de 9 acres. El proyecto de $4-5 millones creará un gran parque a lo largo del río Hillsborough.

El director de parques Karl Langefeld compartió su plan para combinar el Parque Riverside con terrenos vacíos cercanos y el Estanque Springdale.

“Cuando se discutió este proyecto por primera vez, me dijeron que querían que convirtiera esta propiedad vacía que ha estado desocupada desde siempre en un parque”, dijo Karl Langefeld al Tampa Beacon. “Les respondí: ‘Bueno, justo al lado está el actual Parque Riverside, y al otro lado de la calle está la propiedad del Estanque Springdale. ¿Por qué no tomamos estas tres parcelas y las convertimos en un parque cohesivo? Así todo – las aceras, el paseo marítimo, las luces, todo – tendrá el mismo aspecto'”.

El diseño incluye varios elementos acuáticos: un muelle de pesca sólido, área de lanzamiento de kayaks, césped abierto con pabellón cubierto, plataforma de observación de 20 pies de altura, paseo panorámico y puente de conexión. Con los planes iniciales completados en un tercio, el trabajo comenzará una vez que se aprueben los permisos. La ciudad planea comenzar a recibir ofertas de contratistas a finales del próximo año o principios de 2026. El proyecto incluye nuevos espacios de estacionamiento y mejoras de seguridad. Los residentes pueden compartir sus opiniones a través de una encuesta en línea hasta el 7 de febrero.

La gerente del proyecto Laura Duplain dejó claro que el espacio seguirá siendo informal, no destinado a grandes eventos. Esto afecta cómo planean el estacionamiento y dónde colocan los baños en todo el parque.

La ciudad prometió un manejo cuidadoso de los árboles, conservando los saludables mientras retiran los débiles o enfermos para proteger la cobertura arbórea. Nuevos letreros y senderos darán la bienvenida a los visitantes. El diseño se conecta fácilmente con el centro de la ciudad, facilitando el acceso a espacios verdes para los residentes cercanos.

Antes de que comience la construcción, deben completarse los estudios ambientales. El sitio de humedales necesita aprobación adicional de varias agencias. Durante la reunión del mes pasado, la ubicación de los baños generó debate. Los funcionarios continúan escuchando los comentarios del público mientras avanzan los planes.

Al conectar estas propiedades, Temple Terrace creará un refugio ribereño más grande. Senderos bien planificados guiarán a los visitantes a través de este espacio natural. Para las últimas actualizaciones sobre el proyecto, haga clic aquí.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.