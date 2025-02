Estrellas Latinas Rompen Récords de Audiencia del Super Bowl con Espectaculares Shows de Medio Tiempo

Shakira y Jennifer López sacudieron el escenario del Super Bowl en 2020, rompiendo récords por todos lados. Su presentación atrajo a 104 millones de espectadores y se convirtió en el show de medio tiempo más visto en YouTube con 260 millones de vistas.

El show fue revolucionario cuando Bad Bunny y J Balvin se unieron. Fue la primera vez que dos superestrellas latinas compartieron el escenario principal en el evento más grande de la NFL.

La historia comenzó en 1992. Gloria Estefan hizo historia ese año, liderando Miami Sound Machine como los primeros artistas hispanos en encabezar el show de medio tiempo.

Más talentos llegaron al escenario con el paso de los años. Christina Aguilera se unió a Enrique Iglesias en el Super Bowl XXXIV, causando sensación en 2000. Diez años después, Taboo trajo su energía méxico-americana a la presentación de Black Eyed Peas.

La música dio un giro jazzístico en 1995 cuando el maestro cubano Arturo Sandoval deslumbró con sus solos de trompeta. Más tarde, Bruno Mars la rompió, interpretando “Uptown Funk” con Coldplay en el Super Bowl 50.

En 2016, el director Gustavo Dudamel dirigió a jóvenes músicos de Los Ángeles mientras Chris Martin cantaba. Esta mezcla demostró cómo la música latina se había convertido en parte del juego más grande de América.

El show de 2020 superó a todos. Su enorme éxito demostró cuánto había conquistado la música latina al público estadounidense, superando todos los récords de audiencia anteriores.

Cada artista aportó algo especial. Desde el ritmo miamero de Estefan hasta la mezcla pop mundial de Shakira, millones de espectadores en casa pudieron experimentar nuevos estilos musicales.

Los shows modernos siguen este camino. Esas presentaciones pioneras cambiaron el juego, poniendo a los artistas latinos en el centro del entretenimiento estadounidense.

