Grandes Estrellas Latinas Planean Giras en Florida Este Año

La música latina está dominando los Estados Unidos en 2025. El impulso viene después de un año increíble donde cinco artistas superaron los $100 millones en ganancias de shows en vivo.

En una racha impresionante, Luis Miguel recaudó $290.4 millones en 128 shows. La gira Most Wanted de Bad Bunny lo siguió de cerca, ganando $211.4 millones en 49 lugares con entradas agotadas.

Los artistas que están llenando los lugares incluyen a Camila, Christine D’Clario, y el imparable Duki. Eden Muñoz, Elvis Crespo, Fonseca, Gusi, Intocable, Ivan Cornejo, y Latin Mafia harán vibrar las ciudades de costa a costa.

Estén atentos a las fechas y venta de boletos a principios de 2025. Los shows llenarán desde enormes arenas hasta lugares pequeños en las principales ciudades.

Esta tendencia sigue el gran éxito de 2024. La lista de fin de año de Billboard de las mejores giras mostró que los artistas latinos rompieron récords de ingresos en todas partes.

Aquí están los artistas latinos que vienen a Florida en 2025

No todos estos artistas harán paradas en Tampa, pero aquí están los que podrás ver en Florida este año:

Camila trae su Gira Regresa al Hard Rock Live en Hollywood, FL el 11 de mayo

Christine D’ Clario se presentará en Sunrise y Orlando para su Gira La Novia

El cantante colombiano Fonseca estará en Orlando en el House of Blues el 13 de junio

Ivan Cornejo encabeza su gira más grande en el Kia Center de Orlando el 8 de mayo

Ahora las grandes giras que definitivamente no querrás perderte: J Balvin en el Kia Center de Orlando el 21 de marzo, Rauw Alejandro también se presenta en Orlando el 27 de mayo y en Miami en el Kaseya Center el 30 de mayo.

Finalmente, Shakira tendrá 2 shows en Florida para su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Estará en Orlando el 4 de junio en el Camping World Stadium y en Miami el 6 de junio en el Hard Rock Stadium

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.