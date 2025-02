Consejo de St. Petersburg Aprueba $950,000 para Reparaciones del Tropicana Field

El Consejo Municipal de St. Petersburg dio luz verde a un fondo de reparación de $950,000 para el Tropicana Field el 6 de febrero de 2025. Esto da inicio a una renovación del estadio de $56 millones necesaria antes de la próxima temporada de béisbol.

El consejo dividió el dinero entre dos tareas principales. Una porción menor, $55,000, cubrirá la eliminación del techo y paneles metálicos. La parte mayor, $896,962, va para Hennessy/AECOM para iniciar el trabajo de construcción. Los equipos instalarán un nuevo techo desde agosto hasta noviembre de 2025, luego colocarán el césped artificial hasta enero de 2026.

Los líderes del proyecto revisan el progreso semanalmente. El personal de MLB asegura que todo cumpla con sus estándares. Esta mejora es la inversión más grande desde que el estadio abrió sus puertas. Cada semana, el arquitecto de la ciudad Raul Quintana se reúne con funcionarios de MLB para revisar las reparaciones y planificar los siguientes pasos. Los Rays participan para asegurar que todos los cambios cumplan con las reglas de MLB.

Fox13 News informa que Raul Quintana, el arquitecto de la ciudad, dijo al consejo el jueves que habrá un “tremendo esfuerzo ahora para tratar de identificar cuáles son”, al hablar sobre el proceso de identificar reparaciones. Dijo que serían unos “intensos próximos meses”.

Antes de aportar más dinero, los miembros del consejo quieren reglas claras establecidas. El viejo estadio necesita reparaciones importantes mientras continúan las conversaciones sobre un nuevo parque de béisbol. El club de béisbol enfrenta una fecha límite del 31 de marzo para asegurar el financiamiento del nuevo estadio. La ciudad aportó $600 millones para planes de desarrollo vinculados al nuevo estadio. Mientras el Alcalde Ken Welch presiona por decisiones rápidas sobre el dinero, el dueño del equipo Stuart Sternberg insiste en mantener el equipo en el área.

Construido en 1990 como el Florida Suncoast Dome, se convirtió en el ThunderDome en 1993. Tres años después, recibió su nombre actual, Tropicana Field. El estadio ha albergado béisbol, hockey, baloncesto, fútbol americano y conciertos.

Los trabajadores necesitan terminar todo antes de que comience la temporada 2026. El nuevo techo tomará cuatro meses para completarse. Después de eso, pasarán dos meses instalando el césped.

