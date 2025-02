Regresa el Festival Gratuito de Fresas de Dos Días en Plant City

NO debe confundirse con el Festival de la Fresa de Florida, que se realiza del 27 de febrero al 9 de marzo. El festival Strawberry Bash de dos días en Keel Farms comienza del 22 al 23 de febrero de 2025. El evento en Plant City es de 10 a.m. a 3 p.m. con entrada y estacionamiento gratuitos.

“Poder ofrecer a las familias un evento gratuito como nuestro Strawberry Bash es la esencia de Keel Farms”, dijo Clay Keel a WFLA. “Ver a los visitantes crear recuerdos y disfrutar de nuestras increíbles fresas hace que todo nuestro arduo trabajo valga la pena. Esperamos dar la bienvenida a todos en la granja.”

Ubicado en 5202 W Thonotosassa Road, los visitantes pueden disfrutar su fin de semana recolectando fresas frescas y probando comida local. Los niños pueden divertirse en castillos inflables y dar paseos en camello, mientras que los adultos pueden disfrutar de vinos artesanales y sidras recién prensadas elaboradas en la propiedad.

Observe a la gente competir en el popular concurso de pastel de fresas. Durante todo el fin de semana, los vendedores servirán muchos postres y bebidas temáticas de fresas.

La granja también admite mascotas. Dé un paseo por los campos de fresas y explore las creaciones de artesanos locales distribuidas por todo el terreno.

Esta celebración es uno de cuatro eventos estacionales – los otros destacan los arándanos, la temporada de cosecha y las sandías de verano durante todo el año. La sala de degustación de la granja está abierta todos los días. Pase para probar bebidas únicas hechas con productos cultivados en la granja mientras descubre cómo se elaboran sus vinos

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.