Los 10 Artistas Latinos Más Ricos en 2025

¿Te imaginas tener tanto dinero como los artistas latinos más ricos del mundo? Los40.us reveló recientemente quiénes son los artistas latinos más adinerados en 2025. No son cantidades exactas, sino estimaciones basadas en una página web que calcula la riqueza de las celebridades según sus activos totales y actividades financieras. Esto es lo que encontraron.

En la cima de los artistas latinos más ricos, Gloria Estefan ha acumulado una increíble fortuna de 530 millones de dólares. Estas cifras provienen de informes recientes de Celebrity Net Worth y Forbes.

La estrella cubanoamericana gana 41 millones de dólares al año. Sus ingresos provienen de ventas de música, inversiones inteligentes y proyectos creativos, con ventas totales de álbumes que superan los 130 millones de copias.

La riqueza de Estefan proviene de una mezcla de inversiones inteligentes. Su imperio empresarial incluye restaurantes, hoteles y derechos de publicación musical. También se ha aventurado en libros infantiles y libros de cocina.

(Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Netflix) MIAMI, FLORIDA – JULY 31: Gloria Estefan poses with her character Marta during The Vivo Experience at Nite Owl Drive-In on July 31, 2021 in Miami, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Netflix)

Justo detrás de ella, Jennifer Lopez ocupa el segundo lugar con 400 millones de dólares. Shakira, la estrella colombiana, ocupa el tercer lugar con 300 millones, mientras que el mexicano Luis Miguel está en cuarto lugar con 180 millones.

Ricky Martin llega en quinto lugar con 130 millones. Hay un empate en el sexto lugar entre Enrique Iglesias, Pitbull y Daddy Yankee, cada uno con exactamente 100 millones.

En noveno lugar, Marc Anthony tiene 80 millones. Bad Bunny, la estrella emergente de Puerto Rico, completa la lista con 50 millones.

Jen Glorioso para 92.5 Maxima.

Desde que comenzaron los Latin Grammy en 2000, el impacto financiero de la música latina se ha disparado. Este crecimiento se ha extendido a mercados de habla inglesa, creando nuevas oportunidades para los artistas.

Estos diez artistas muestran un éxito notable tanto en la música como en los negocios. Juntos, su riqueza combinada alcanza los impresionantes 1.9 MIL MILLONES de dólares.

