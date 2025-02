La Guía Michelin Agrega el Condado de Pinellas a las Calificaciones de Restaurantes en Florida

El próximo febrero, la Guía Michelin evaluará la escena gastronómica del Condado de Pinellas, un acuerdo de dos años que cuesta $90,000 anuales.

“Nos lo merecemos. Nuestros restaurantes y nuestros chefs son de primera clase. Todos lo sabemos, pero ahora tenemos la oportunidad de presumirlo”, dijo la Comisionada del Condado de Pinellas, Kathleen Peters, a St. Pete Catalyst.

Esta expansión sigue al primer paso de Michelin en Florida, que comenzó en 2022 con Tampa, Orlando y Miami. Visit Florida aportó $1.5 millones para traer estas reseñas de restaurantes al estado.

“Somos conocidos por tener las mejores playas de América, pero somos mucho más que solo arena increíble… Como residentes locales, esto es algo que ya sabemos. El calibre de restaurantes que tenemos en todo el condado, desde St. Petersburg hasta Tarpon Springs, Safety Harbor hasta Seminole, es excelente”, dijo Brian Lowack, Presidente y CEO de Visit St. Pete/Clearwater.

Evaluadores anónimos revisarán cada restaurante basándose en la calidad de la comida, técnica culinaria, creatividad del menú y consistencia. Su proceso de evaluación se mantiene confidencial.

“Florida continúa elevando el listón con su emergente talento culinario, influencias internacionales y la palpable pasión de sus comunidades restauranteras locales”, dijo Gwendal Poullennec, Director Internacional de las Guías MICHELIN en una declaración reportada por St. Pete Rising.

Michelin entró por primera vez al estado en 2022, y 5 restaurantes de Tampa han sido galardonados con estrellas desde entonces. Ebbe y Kōsen recibieron estrellas apenas el año pasado. En total, 21 restaurantes de Tampa son recomendados por la guía Michelin. ¡Ya hemos debatido sobre algunos excelentes lugares en Pinellas que merecen el reconocimiento Michelin!

Alejándose de las reseñas gratuitas, Michelin ahora opera a través de asociaciones pagas con ciudades. La oficina de turismo local compartió el costo con Michelin para las reseñas. Sus inspectores otorgan hasta tres estrellas por comida excepcional y destacan lugares de buen valor con su calificación Bib Gourmand.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.