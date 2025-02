Dúo de Redes Sociales Ayuda a Encontrar Hogares para Perros en el Refugio Sobrepoblado de Hillsborough

El Centro de Recursos para Mascotas de Hillsborough está desbordado, con perros ocupando los cheniles al 130% de su capacidad y gatos hacinados a un abrumador 500%. Dos creadores de contenido de Chicago han intervenido con un enfoque fresco.

El 7 de febrero de 2025, Joey Masloski y Eric Noxon trajeron sus cámaras a Tampa. Grabaron videos de perros jugando a lo largo de Bayshore Boulevard, mostrando sus verdaderas personalidades. Su esfuerzo dio frutos rápidamente cuando varias de las mascotas presentadas encontraron hogares ese mismo día.

“Lo que sucedió fue que algunos de los perros que sacamos fueron adoptados ese mismo día”, dijo Masloski a Fox13 News

Casi 200 perros están buscando hogares en el refugio en este momento. La Fundación Team Godwin invitó al dúo de redes sociales a Tampa, donde pasaron tiempo conociendo a Nimbus, un perro tímido que necesita atención especial. Este problema va mucho más allá de Tampa. En 2023, los refugios y rescates de EE.UU. recibieron millones de mascotas, 3.3 millones de gatos y 3.2 millones de perros, según Shelter Animals Count. La situación ha empeorado localmente y rápidamente. En solo cuatro meses, el centro vio un 43% más de animales en comparación con el año pasado. Este aumento obligó al personal a ofrecer adopciones gratuitas para hacer espacio.

“Eric & Joey: The Dog Guys” visitan refugios en toda América, destacando las personalidades divertidas de las mascotas a través de videos al aire libre que captan la atención de posibles adoptantes. La pareja lleva un registro de cuántas mascotas son adoptadas. Han dicho que publicarán actualizaciones sobre Nimbus en sus populares cuentas de redes sociales, que han sido clave para ayudar a las mascotas a encontrar hogares amorosos.

A medida que crece la población del Condado de Hillsborough, el refugio siente la presión. El personal ahora tiene que priorizar las llamadas, poniendo primero las preocupaciones de seguridad y los casos de bienestar animal.

