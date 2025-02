Tampa Nombrada Una de las Ciudades Más ‘Groseras’ del País

La gente puede ser grosera sin importar dónde vivas. Pero dos ciudades de Florida se han ganado la reputación de ser de las más groseras en los EE.UU. Preply.com realizó una encuesta de seguimiento de sus resultados de 2022 y encontraron que muchas ciudades han subido en el ranking. Similar al estudio original, hicieron una variedad de preguntas sobre los comportamientos groseros que los estadounidenses presencian en su ciudad. La diferencia entre cómo se comporta la gente en las ciudades versus los pueblos pequeños realmente se destaca en los números.

En 2022, Tampa ni siquiera estaba clasificada entre las 30 ciudades más groseras. En ese momento, Jacksonville era la ciudad más desagradable de Florida, ocupando el puesto #12 y manteniendo esa posición 2 años después. Entonces, ¿dónde se ubicó Tampa en 2024?

Miami se ganó el título de la ciudad más grosera de América, alcanzando un impresionante 9.88 en el ranking de 2024. Filadelfia quedó en segundo lugar con 9.12, mientras que Tampa ocupó el tercer lugar con 8.88. La falta de consideración por los demás, ser ruidoso en espacios compartidos y la falta de autoconciencia fueron algunos de los factores más comunes para el sorprendente salto.

Mirando el lado más amable, Omaha, Minneapolis y San Diego aparecen como ejemplos de cortesía. Los investigadores analizaron tanto cómo la gente se trata en las calles como su comportamiento al conducir para obtener la historia completa.

¿El impacto? Uno de cada cuatro estadounidenses ha considerado mudarse porque la gente es demasiado grosera donde viven. La mala conducción empeora las cosas – el 60% ha visto conductores ignorar completamente a los peatones.

Esta tendencia no es nueva. En 2006, al 87% de la gente le molestaba lidiar con personas hablando fuerte por teléfono en público – y solo ha empeorado desde entonces.

Muchos señalan la crianza como la causa. La mayoría culpa a una combinación de niños que no aprenden modales y padres que dan malos ejemplos por este declive en la cortesía.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.