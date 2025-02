El Festival River O’Green de Tampa Regresa el 15 de Marzo con Nuevas Actividades

El 15 de marzo de 2025, el Río Hillsborough se teñirá de verde brillante durante el Festival River O’Green en el Parque Curtis Hixon. El evento se llevará a cabo de 11 a.m. a 6 p.m.

La Ciudad de Tampa y la Asociación del Centro han unido fuerzas para agregar nuevas atracciones a la celebración de 2025. Los asistentes podrán explorar una exhibición de arte cerca del pub Four Green Fields, participar en el lanzamiento de repollo, o competir en el nuevo concurso de comer Lucky Charms.

That’s So Tampa cita a la Alcaldesa Jane Castor sobre el evento del año anterior: “Ver nuestro Río Hillsborough teñirse de verde esmeralda en celebración del Día de San Patricio es un gran recordatorio de la emoción y diversión que Tampa tiene para ofrecer. Sé cuánto espero esta tradición anual y la oportunidad que brinda para reunirnos y celebrar todo lo que hace grande a nuestra ciudad.”

Paddy O’Furniture tocará música en vivo, mientras los niños de la Academia de Danza Irlandesa Finnegan realizan bailes tradicionales. Los asistentes podrán disfrutar de comida de food trucks o bebidas de vendedores locales. El día culminará con perros mostrando sus disfraces en una divertida competencia.

El evento, que comenzó bajo el mandato del ex alcalde Bob Buckhorn en 2012, sigue creciendo. El año pasado atrajo a miles de personas al centro de Tampa.

Puede estacionarse en el Garaje de Estacionamiento William F. Poe junto al parque. La gente puede llegar en cualquier momento durante la celebración de siete horas.

Kingscote Chemicals proporciona el polvo Bright Dyes que tiñe el río de verde. Los equipos mezclan el polvo con agua antes de verterlo en el río. El tinte es seguro y cumple con las normas de la EPA, las mismas que se utilizan para verificar el agua potable. Se disuelve naturalmente sin dañar peces o plantas y no ha causado ningún problema a lo largo de los años.

