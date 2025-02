Comienza la Construcción del Circuito Callejero para el Gran Premio Firestone de St. Petersburg 2025

Los equipos de trabajo comenzaron hoy la instalación del circuito del Gran Premio Firestone 2025, con solo dos semanas para tener todo listo. Los equipos necesitan instalar cientos de bloques de concreto cada día para terminar a tiempo.

La gente aún podrá acceder al Museo Dalí y al Teatro Mahaffey hasta tres días antes del inicio de los eventos de la carrera. La última calle en cerrarse será First Street cuando la semana de carreras comience el martes.

Este circuito es diferente a otros circuitos callejeros. Su combinación de amplias pistas de aeropuerto y calles estrechas de la ciudad lo hace especialmente desafiante para los pilotos. La configuración inicial implica colocar muros de concreto antes de que los equipos agreguen barreras de seguridad a lo largo de Bay Shore Drive Northeast. La pista comienza cerca del Aeropuerto Albert Whitted y serpentea por las calles del centro. La curva 3 recibió mejoras en los bordillos en 2017, una de varias mejoras realizadas en la pista. Firestone se convirtió en el patrocinador principal en 2014.

“La carrera de St. Petersburg se destaca porque utiliza una pista de aeropuerto, dándole una sensación de circuito permanente”, dijo el piloto de IndyCar Kyle Kirkwood a baynews9.com. Señaló que el ángulo pronunciado de la curva 3 podría ser riesgoso para los pilotos que podrían chocar contra los muros.

La semana de carreras agrega nuevos eventos, incluyendo una carrera de 5K y la fiesta INDYCAR, programadas para el 27 de febrero de 2025. Ambos eventos se llevarán a cabo en North Straub Park de 4 a 7 p.m.

Las carreras llegaron por primera vez a estas calles en 1985 con carreras Trans-Am y Can-Am. El deporte desapareció por un tiempo hasta que CART Champ Cars lo trajo de vuelta en 2003. IndyCar tomó el control dos años después.

Marcus Ericsson ganó en 2023 después de que el auto de Pato O’Ward se averiara. El año siguiente generó polémica cuando los oficiales le quitaron la victoria a Josef Newgarden después de descubrir que el equipo Penske usó software ilegal.

Para más información sobre cómo asistir a este evento, visite el sitio web del Gran Premio Firestone

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.