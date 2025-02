La Escena Culinaria de St. Petersburg Prospera con Nuevos Restaurantes y Bares

St. Pete-Clearwater se unirá a las calificaciones de restaurantes de la Guía Michelin en Florida en 2025, mientras que la zona está experimentando un auge con 12 nuevos establecimientos gastronómicos apareciendo por toda la ciudad. Los críticos secretos de Michelin ya han comenzado a recorrer la zona, evaluando la escena gastronómica local.

“Florida continúa elevando el nivel con su emergente talento culinario, influencias internacionales y la palpable pasión de sus comunidades restauranteras locales”, dijo Gwendal Poullennec a St. Pete Rising.

Dentro de Bandit Coffee en 2662 Central Avenue, Small Bar ha abierto como un local temporal. Permanecerá allí hasta que Spitz Wine Bar se instale permanentemente.

La escena gastronómica de la ciudad está repleta de opciones. En 8098 66th St N., una familia dirige un establecimiento que combina mariscos de Maine con sus propias cervezas artesanales. Un antiguo food truck de sushi ahora se ha establecido en 4th Street North.

En 4195 54th Ave N., HaleLife Bistro hace historia como el primer restaurante de servicio completo sin gluten y vegano de Tampa Bay. Los productos caseros alemanes ahora llenan los estantes de Mama G’s Authentic Germany Bakery en 7219 Central Ave.

Austin llega a St. Pete cuando Wicked Cantina trae sus platos Tex-Mex a 3375 34th St N. Mientras tanto, The Market at Cassis sirve pizzas frescas y productos horneados en 170 Beach Drive NE.

Un talentoso chef dirige un acogedor local de desayunos y almuerzos en 589 22nd Street S. Kahwa Coffee transformó contenedores de envío en una moderna cafetería en 2450 5th Ave S. El centro de la ciudad se volvió más elegante con un nuevo bar de martinis en 260 1st Ave N.

Con estos nuevos establecimientos, St. Petersburg continúa evolucionando como un destino vibrante para los amantes de la comida y las reuniones sociales.

