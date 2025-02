Adolescente de Tampa Construye Curso de Entrenamiento para Perros de Servicio en Programa para Veteranos

Una estudiante de último año de secundaria de 17 años construyó un área de entrenamiento para K9 Partners for Patriots, dedicando incontables horas para construir obstáculos que ayudan a los veteranos a conectar con sus perros de servicio. El nuevo curso fue entregado a las instalaciones de entrenamiento a mediados de enero.

Grace Pleinis asumió este gran proyecto a través de American Heritage Girls mientras trabajaba para obtener su Premio Stars and Stripes. Su trabajo proporciona un lugar donde los veteranos y sus perros pueden aprender a confiar el uno en el otro y desarrollar habilidades importantes.

K9 Partners for Patriots trabaja en 41 condados de Florida y ha ayudado a cambiar las vidas de más de 600 veteranos. Rescatan perros de refugios y los emparejan con veteranos que lidian con estrés postraumático, lesiones cerebrales o trauma relacionado con el servicio militar.

“La gente en este programa te trata como familia todo el tiempo. Eres familia desde el principio y nunca termina”, dijo Dennis Holloway a Bay News 9.

Los veteranos se unen a este programa gratuito durante seis meses. Mientras entrenan a perros rescatados para convertirse en animales de servicio, también aprenden habilidades importantes para ayudarlos a adaptarse a la vida civil.

“Cuando están aquí experimentando esos factores desencadenantes en un ambiente bastante controlado con un profesional de salud mental como yo, les ayuda a desarrollar habilidades de afrontamiento para poder navegar esos problemas que podrían encontrar en el mundo civil”, dijo Damian Watson, trabajador social clínico de la organización.

Las cifras muestran que está funcionando. Los suicidios de veteranos disminuyeron de 6,489 a 6,146 entre 2019 y 2020. Programas como K9 Partners ayudaron a hacer posible esta mejora.

Para Pleinis, esta causa tiene un significado personal. En 2020, su madre, quien también es veterana, completó el entrenamiento de K9 Partners con su propio perro de servicio.

Pleinis se dirigirá a la Universidad Palm Beach Atlantic el próximo otoño con una beca de fútbol. Ya ha terminado tanto la secundaria como su título asociado y planea estudiar psicología con una especialización menor en justicia criminal.

