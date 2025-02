Buc-ee’s Presenta Planes para su Quinta Ubicación en Florida: Aquí Está Dónde

Los viajes por carretera en el Estado del Sol no estarán completos sin una parada para disfrutar de los “beaver nuggets” o sándwiches de BBQ. Un enorme centro de viajes Buc-ee’s llegará al Suroeste de Florida como la quinta ubicación de la cadena en el estado. El 5 de febrero, los desarrolladores presentaron planes para un masivo destino de 75,000 pies cuadrados equipado con todo lo que los viajeros necesitan.

Les contamos sobre la cuarta (y más grande) ubicación de Buc-ee’s que abrirá en Ocala, que sería la más cercana a Tampa. La nueva ubicación llegará al Condado de Leon, que es una ubicación perfecta – justo al norte de la Interestatal 10 donde Park Place PUD se encuentra con Capital Circle NW. Los planes muestran un impresionante diseño con 120 surtidores de gasolina en toda la propiedad, espacio para 800 automóviles, lugar para 11 autobuses y 24 puntos de carga para vehículos eléctricos.

Este nuevo sitio se suma a la creciente presencia de Buc-ee’s en Florida, con ubicaciones ya activas en St. Augustine y Daytona Beach. La Costa del Tesoro se está preparando para otra ubicación gigante – una tienda de 80,000 pies cuadrados con 120 surtidores y estacionamiento para 720 vehículos.

El estado está ayudando a hacerlo realidad. Los funcionarios de transporte aseguraron $4 millones para crear un nuevo intercambio en la I-75 en el Condado de Marion, donde se planea otra tienda.

Estas tiendas traerán muchos empleos a Florida. Alrededor de 1,500 nuevos empleados se unirán a la familia Buc-ee’s, sumándose a su equipo existente.

La ubicación de la Costa del Tesoro contará con un enorme letrero de 100 pies visible desde el noroeste. Los funcionarios del Condado de St. Lucie aún necesitan dar su aprobación final.

Arch Aplin III comenzó esta historia de éxito texana con una tienda en 1982. Ahora su negocio se ha expandido por todo el Sur, convirtiéndose en una parada popular para los viajeros.

Estas son mucho más que simples gasolineras. Los visitantes pueden disfrutar de sándwiches de pecho de res estilo Texas o picar sus famosos “Beaver Nuggets”, esos dulces treats cubiertos de caramelo. Encontrarás de todo, desde carne seca hasta camisetas, gorras y tazas de la marca en los estantes.

El cronograma para la construcción de la ubicación del Condado de Leon aún está pendiente de la aprobación de permisos.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.