Se Espera que Eventos Deportivos en Tampa Bay Aporten $63 Millones a la Economía Local en 2025

El área de Tampa Bay se está preparando para una temporada llena de acción con importantes eventos deportivos que se espera generen millones para la economía local. Desde softball universitario hasta carreras de autos, fútbol y golf, estos eventos traerán miles de visitantes, impulsando el turismo y demostrando la capacidad de la región para albergar competencias de clase mundial.

“Quiero enfatizar que el Royal Rumble [2024] fue muy importante para nosotros. Creo que todos vimos el impacto que tuvo. Más que eso, demostró que St. Pete-Clearwater puede organizar eventos masivos de alcance mundial”, dijo Brian Lowack a St. Pete Catalyst.

El Shriners Children’s Clearwater Invitational, que comenzará el 13 de febrero de 2025, contará con 16 equipos universitarios de softball y se espera que atraiga alrededor de 6,000 aficionados. Caleb Peterson, Gerente Senior de la Comisión de Deportes de Visit St. Pete-Clearwater, estima que el evento generará aproximadamente $3 millones para la región. El torneo también será transmitido por ESPN, promoviendo aún más a Clearwater como un destino deportivo de primer nivel.

A finales de febrero, se espera que el Firestone Grand Prix de St. Petersburg reciba más de 200,000 asistentes, proporcionando un impulso económico significativo al centro de la ciudad. Además, el Florida Derby, el primer partido de la Major League Soccer (MLS) en el Raymond James Stadium con Lionel Messi, la Serie Mundial de Regatas Helly Hansen y el Campeonato Valspar consolidarán aún más la reputación de Tampa Bay como centro deportivo de primer nivel.

“Mucha gente no se da cuenta de que desde el punto de vista deportivo profesional, el fútbol fue nuestro primer equipo. Antes de tener a los Rays, el Lightning y los Buccaneers, teníamos a los Rowdies. Y así, el tejido de nuestra comunidad deportiva se ha construido sobre el fútbol”, dijo Rob Higgins a Fox 13 News.

Se proyecta que estos eventos inyectarán aproximadamente $63 millones en la economía del Área de la Bahía. Los torneos adicionales de hockey y baloncesto y el entrenamiento de primavera de la MLB continuarán mejorando el atractivo turístico deportivo de la región.

