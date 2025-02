Cosas Que Hacer en Tampa el Fin de Semana de San Valentín: 14-16 de Febrero

This Valentine’s Day weekend in Tampa, Florida, will be unforgettable. The weather forecast promises a Este fin de semana de San Valentín en Tampa, Florida, será inolvidable. El pronóstico del tiempo promete una temperatura agradable entre 13 y 29 grados centígrados, lo que lo hace el momento perfecto para disfrutar de todo, desde espectáculos de comedia hasta mercados locales y bailes. Ya sea que celebres con alguien especial o salgas con amigos, hay muchas actividades memorables para hacer en Tampa este febrero.

Cruceros de San Valentín

Celebra el Día de San Valentín con un crucero inolvidable por el agua. Elige entre un romántico Crucero de Almuerzo de dos horas al mediodía, que incluye una comida de tres platos, o un lujoso Crucero de Cena de tres horas con una experiencia gastronómica gourmet de cuatro platos. Disfruta de un bar premium complementario, junto con café, té y agua, mientras contemplas impresionantes vistas al mar. Se requiere vestimenta casual elegante.

Otros Eventos

Celebra el fin de semana de San Valentín en Tampa con varios eventos divertidos y atractivos. Ya sea que busques una noche de comedia, un baile animado o la oportunidad de comprar en un mercado local, hay muchas opciones para disfrutar de las festividades en toda la ciudad.

Tony Baker : Saturday, Feb. 15, 2025, at 9 p.m. (doors open at 8 p.m.) at Funny Bone Comedy Club Restaurant, 1600 E. 8th Ave. C-112, Tampa

Saturday, Feb. 15, 2025, at 9 p.m. (doors open at 8 p.m.) at Funny Bone Comedy Club Restaurant, 1600 E. 8th Ave. C-112, Tampa TASCO Valentine’s Dance : Saturday, Feb. 15, 2025, from 6 to 11 p.m. at Gladden Park Recreation Center, 3901 30th Ave. N., St. Petersburg, Florida

Saturday, Feb. 15, 2025, from 6 to 11 p.m. at Gladden Park Recreation Center, 3901 30th Ave. N., St. Petersburg, Florida Valentine’s Day Market: Saturday, Feb. 15, 2025, from 8 a.m. to 1 p.m. at Leads Coffeehouse, 2701 N. Himes Ave., Tampa

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.