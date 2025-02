Programa de Alimentos Alimenta a 600 Estudiantes Semanalmente, Planea Expandirse al Condado de Pinellas

Cada semana, un programa local de asistencia alimentaria llena 600 bolsas con comida para estudiantes de ocho escuelas del área, incluyendo la Primaria Folsom y la Primaria Lewis.

El programa Paquetes de Alimentos Para Niños, operado por Mind Over Matter, recibió una subvención de $15,000 de la Fundación Nursey. Los voluntarios empacan bolsas con comidas, bocadillos, fruta fresca, bebidas y agua – artículos esenciales para niños que podrían no tener suficiente comida durante los fines de semana y las vacaciones escolares.

La cofundadora Jennifer James intervino para que todo volviera a funcionar en agosto de 2024. Esperan agregar 500 bolsas semanales más para mediados de 2025.

La cobertura de noticias trajo una avalancha de apoyo, atrayendo nuevos voluntarios y donaciones. Esta ayuda adicional hizo posible iniciar un programa después de la escuela mientras mantenían fuerte su distribución de alimentos.

Grupos de iglesias locales y miembros de la comunidad trabajan juntos para mantenerlo en funcionamiento. Su apoyo continuo asegura que los paquetes semanales de alimentos lleguen a los niños que más los necesitan.

Cuando los estudiantes ayudan a distribuir los paquetes, obtienen más que solo ejercicio. Desarrollan habilidades de colaboración y aprenden sobre el servicio comunitario mientras ayudan a otros.

Mientras buscan expandirse a más escuelas el próximo año, el programa necesita ayuda con las entregas. Encontrar conductores confiables es su mayor desafío en este momento.

Megan McLemore creó el programa después de experimentar inseguridad alimentaria ella misma. Sus luchas la inspiraron a ayudar a familias que atraviesan desafíos similares.

“Comenzamos con unos 20 niños en la escuela primaria de mi hijo, y eso comenzó en agosto de 2024. Ahora estamos en 500 bolsas cada semana”, dijo McLemore a Spectrum News.

Esta organización es independiente de otro grupo Minds Over Matter. Esa organización, fundada en 2014, se centra en la educación sobre salud mental.

