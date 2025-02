Live Nation Cancela los Populares Pases para Césped por Nuevas Ofertas

Esta es una gran decepción para los asiduos a los conciertos. Una de las formas más económicas de ver múltiples shows era a través del Live Nation Lawn Pass. El programa permitía a los fans de la música ver shows ilimitados en 25 lugares al aire libre en todo el país por $239, incluyendo conciertos en el Anfiteatro MIDFLORIDA Credit Union. Con grandes shows llegando a Tampa este verano como Billy Idol, Dierks Bentley, Avril Lavigne, estas son malas noticias para muchos amantes de la música y los conciertos.

La compañía compartió esta noticia en redes sociales, sugiriendo que vendrían nuevos paquetes de conciertos. Cada pase incluía entrada Fast Lane y estacionamiento gratuito en los eventos.

Los fans de la música obtuvieron una oferta increíble. A solo $9.56 por show, los poseedores de pases llenaron sus veranos de música en vivo. Pero las reglas eran estrictas – no se permitía pasar boletos entre amigos, y algunos eventos importantes no estaban incluidos.

Este cambio ocurre mientras la compañía enfrenta problemas legales. La demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU. ejerce presión sobre su modelo de negocio. Sin embargo, pasarán meses antes de que veamos actualizaciones sobre esa batalla legal.

En un momento en que los fans se quejan constantemente del sistema de venta de boletos. El caso más reciente siendo la última venta de entradas de Beyoncé para su gira Cowboy Carter. Los fans esperaron en fila durante HORAS para irse con las manos vacías o encontrar opciones donde la tarifa de servicio era casi tan cara como el boleto.

Live Nation no ha explicado por qué terminaron el programa. En su lugar, están promoviendo su sistema de precios transparente, que según afirman hace que la compra de boletos sea más fácil para todos.

Los fans molestos acudieron a las redes sociales para quejarse. Muchos se preocuparon por no poder permitirse ver tantos shows en sus lugares favoritos. Este cambio muestra un cambio importante en la compra de boletos para conciertos. Quedan preguntas sobre las tarifas de Live Nation y su control sobre el entretenimiento en vivo.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.