El Parque de Aventuras Interior Más Grande del País Abrirá en Lakewood Ranch

El Urban Air Adventure Park más grande del país abrirá sus puertas en Lakewood Ranch en julio de 2025. Con 60,000 pies cuadrados, este centro de diversión interior ofrecerá emoción tanto para niños como para adultos.

Los costos de construcción aumentaron significativamente – de los $5-7 millones planificados a $18.5 millones. La ubicación, que abarca 7.5 acres comprados a Schroeder-Manatee Ranch por $3 millones, se convertirá en un enorme complejo de entretenimiento.

“No quería abrir algo que no tuviera pautas estrictas. Me enamoré primero de la seguridad, y luego de todas las experiencias que ofrecen a las familias”, dijo Tucci a The Observer.

La instalación traerá hasta 165 empleos a la zona. Con capacidad para 1,100 visitantes a la vez, los pases diarios costarán entre $25.99 y $36.99.

En el interior, los visitantes encontrarán un emocionante parque de juegos. Los trampolines rebotadores están ubicados junto a altas paredes de escalada. Un sinuoso curso ninja pone a prueba a los visitantes más aventureros, mientras que las áreas de quemados y vigas de batalla los esperan. Las zonas de láser tag moderno y realidad virtual agregan diversión de alta tecnología. En la parte superior, una tirolesa se extiende a lo largo del edificio.

Las fiestas de cumpleaños se pueden celebrar en cualquiera de las 12 salas de fiesta. El tobogán especial de surf se curva como una rampa de patinaje, mientras que los karts corren en su propia pista. El enorme edificio se puede ver fácilmente desde la Interestatal 75. Es la tercera ubicación de Tucci, después de los exitosos locales en Tampa y Brandon – ambos establecidos en antiguas tiendas minoristas.

Shape Magazine nombró a Urban Air como el mejor gimnasio para niños del país. El negocio tiene 350 ubicaciones ya sea en funcionamiento o en construcción en todo Estados Unidos.

Este diseño se utilizará como plantilla para dos lugares más en Florida. “Con cómo va todo y lo divertido que ha sido, creo que de aquí en adelante, los construiré desde cero”, compartió Tucci.

