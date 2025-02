Tampa Bay Attractions Battle For USA TODAY Awards

Photo courtesy of ZooTampa

Dos de las principales atracciones de Florida están compitiendo por los Premios USA TODAY 10Best Reader’s Choice. Los históricos Sunken Gardens de St. Petersburg aspiran a ganar el premio al Mejor Jardín Botánico, mientras que el Centro de Cuidados Críticos de Manatíes de ZooTampa, el centro sin fines de lucro más grande de su tipo en los Estados Unidos, compite por la Mejor Exhibición de Zoológico.

Las personas pueden votar todos los días hasta el 10 de marzo de 2025, y los ganadores se anunciarán el 19 de marzo. Para ZooTampa, este es el tercer año consecutivo que han sido nominados para Mejor Exhibición de Zoológico, un logro impresionante considerando que han ayudado a salvar más de 600 manatíes desde 1991.

Este tesoro de St. Petersburg alberga 50,000 plantas tropicales. Hermosas aves también viven aquí, con flamencos y loros que han hecho su hogar entre la vegetación. Los visitantes pueden pasear junto a tranquilos estanques de carpas japonesas y cascadas, mientras que áreas especiales sirven tanto como espacios de aprendizaje como de recuperación para aves lesionadas.

El Festival Plantapolooza anual aumenta el encanto de los jardines. Expertos en jardinería comparten consejos mientras los cultivadores locales venden sus mejores plantas. Los visitantes pueden comprar arte para jardín y artículos ecológicos durante todo el evento.

George Turner Sr. comenzó este increíble lugar en 1903, empezando con solo algunos árboles de papaya y cítricos. Hoy, la propiedad cuenta con jardines de mariposas y tiene un lugar especial para celebrar bodas.

Otro nominado, los Jardines Botánicos Marie Selby en Sarasota, destaca con su colección de 6,000 orquídeas. Sus terrenos combinan áreas de mariposas con densos bosques de bambú y senderos serpenteantes de manglares, mientras se enfocan en plantas aéreas y helechos.

En ZooTampa, el Centro de Cuidados Críticos de Manatíes ha ayudado a que 230 manatíes regresen a las aguas de Florida. Continúan trabajando para salvar manatíes enfermos, heridos y huérfanos todos los días.

