Librería Romántica de Tampa Se Expande Después de Una Gran Inauguración en Diciembre

Steamy Lit, una nueva incorporación a la escena literaria del Sur de Tampa, duplicará su espacio en marzo después de romper récords el día de su apertura. Los clientes abarrotaron la tienda el primer día, comprando 500 libros y demostrando que los lectores de Tampa tenían hambre de romance.

La veterana militar Melissa Saavedra abrió su sueño en 2832 S MacDill Ave., Unidad C, junto a The Procure Shop by The Women’s Creative. “La alegría es un acto de resistencia”, dijo Saavedra al Tampa Bay Times.

Los confinamientos por COVID-19 inspiraron este emprendimiento. Mientras estaba en casa, Saavedra se conectó con escritores de romance en línea. Al notar vacíos en las librerías tradicionales, comenzó las suscripciones Steam Box en 2020, enviando lecturas seleccionadas a fans entusiastas.

Esta tienda se une a una oleada de librerías exclusivas de romance que están surgiendo en todo el país desde que Ripped Bodice marcó el camino en 2016. Estas tiendas especializadas se apresuran a llenar sus estantes mientras los lectores consumen más títulos románticos que nunca.

Desde comedias románticas ligeras hasta romances oscuros intensos, la tienda lo tiene todo. Se enfocan en presentar escritores de todos los orígenes.

El impulso en Instagram potenció su lanzamiento. Antes del día de apertura, sus publicaciones ya habían creado una comunidad unida de lectores dedicados.

La tienda vibra con actividad. Una fiesta artesanal de Galentine inicia su calendario de eventos, mientras que la celebración de expansión en marzo reunirá a autores favoritos con sus fans.

Los libros no son la única atracción: las discusiones abiertas sobre amor y relaciones llenan su calendario. Estudios recientes respaldan esto, mostrando el romance como una parte fundamental de la literatura moderna.

Inspirándose en su experiencia en la Marina y su herencia latina, Saavedra defiende las voces diversas en la publicación. La misión de su tienda se centra en dar espacio a escritores frecuentemente ignorados.

