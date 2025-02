Cosas Que Hacer en Tampa Este Fin de Semana: 21-23 de Febrero

No hay escasez de eventos emocionantes este fin de semana en Tampa y sus alrededores. Desde deliciosos mariscos y tacos hasta divertidos juegos de carnaval, hay algo para que todos disfruten. Si te apetece música en vivo, comida deliciosa o actividades familiares, hay muchas cosas entretenidas que hacer en Tampa, Florida, este fin de semana que prometen diversión y recuerdos duraderos.

Festival de Tacos de Tampa

When: Saturday, Feb. 22, from 10 a.m. to 6 p.m.

Saturday, Feb. 22, from 10 a.m. to 6 p.m. Where: Al Lopez Park, 4810 N. Himes Ave., Tampa

Al Lopez Park, 4810 N. Himes Ave., Tampa Cost: General admission starts at $7, VIP options start at $40, and kids 12 and under are free

El Séptimo Festival Anual de Tacos de Tampa te invita a disfrutar de los mejores tacos de más de 30 vendedores locales, refrescantes margaritas y entretenimiento en vivo. Este evento familiar y apto para mascotas (perros con correa, por favor) ofrece algo para todos, incluyendo comida deliciosa, actividades familiares y opciones vegetarianas/veganas de vendedores seleccionados.

Festival de Mariscos y Música de St. Petersburg

When: Friday, Feb. 21, from 4 to 10 p.m.; Saturday, Feb. 22, from 11 a.m. to 10 p.m.; and Sunday, Feb. 23, from 11 a.m. to 6 p.m.

Friday, Feb. 21, from 4 to 10 p.m.; Saturday, Feb. 22, from 11 a.m. to 10 p.m.; and Sunday, Feb. 23, from 11 a.m. to 6 p.m. Where: Vinoy Park, 701 Bayshore Drive NE., St. Petersburg

Vinoy Park, 701 Bayshore Drive NE., St. Petersburg Cost: General admission is $7, with free admission for children under 14

El Festival de Mariscos y Música de St. Petersburg ofrece un fin de semana con mariscos frescos, música en vivo y un ambiente animado. Disfruta de una variedad de opciones gastronómicas, como mariscos y platos vegetarianos, mientras escuchas a talentosos músicos locales y regionales. El evento cuenta con un mercado de artesanías, arte y productos únicos. Se proporcionarán detalles del servicio de transporte para facilitar el acceso. Reúnete con amigos y familia para disfrutar de deliciosa comida, buena música y las hermosas vistas del centro de St. Petersburg.

Otros Eventos

Varios eventos están teniendo lugar en Florida esta semana para entretener a todas las edades e intereses. Desde actuaciones en vivo y emociones de fin de semana en Busch Gardens hasta emocionantes encuentros deportivos, seguramente encontrarás algo que disfrutar.

Tampa Bay Lightning vs. Seattle Kraken : Sunday, Feb. 23, at 6 p.m. at Amalie Arena, 401 Channelside Drive, Tampa

Sunday, Feb. 23, at 6 p.m. at Amalie Arena, 401 Channelside Drive, Tampa Publix Gasparilla Distance Classic 5K: February 22 @ 9:15 am – This incredibly flat and fast course takes runners on an out-and-back course along beautiful Bayshore Boulevard.

Mardi Gras at Busch Gardens Tampa Bay: Now-March 2 – Busch Gardens Tampa Bay is bringing the vibrant spirit of the Big Easy to life with its Mardi Gras celebration, running every Friday, Saturday and Sunday. It features colorful parades, live music, delicious cuisine, and more. Best of all, Mardi Gras festivities are included with park admission.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.