5 Cócteles Deliciosos Para el Día del Margarita

No tienes que esperar hasta el Cinco de Mayo para celebrar una de las bebidas de tequila más populares del país. El sábado es el Día Nacional del Margarita, sí, es algo real. Aquí hay 5 cócteles deliciosos para las fiestas del Día del Margarita y también para el Martes de TikTok.

Todo lo que realmente necesitas para hacer un Margarita clásico son tres ingredientes: tequila, licor de naranja y jugo de limón recién exprimido. Entonces, ¿por qué ninguno sabe igual? Todo se reduce al equilibrio y la calidad de esos ingredientes. Pueden volverse rápidamente demasiado ácidos o incluso dulces. Además, no todos los tequilas saben igual con sus notas herbales.

Algunas recetas reemplazan la naranja con otras frutas y sabores. Encontrarás todo eso a continuación.

Los videos a continuación fueron copiados de mi cuenta de redes sociales. No necesitas tener una cuenta propia para verlos. Tampoco necesitas descargar nada. Solo míralos desde aquí. Sin embargo, algunas instrucciones se pueden encontrar en el texto y los subtítulos.

Cócteles Deliciosos Para el Día del Margarita

El Margarita Perfecto

O al menos esta receta dice serlo… el Margarita Perfecto. Si buscas el tipo tradicional, esta es la receta para probar. Solo consigue buenos ingredientes.

https://www.tiktok.com/@cocktails/video/7395943451046497567?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121433650%2C121404359%2C121497414%2C73319237%2C121477481%2C121351166%2C121487028%2C73347566%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121503376%3Bnull%3Bembed_like&refer=embed&referer_url=sunny1063.com%2F2025%2F02%2F18%2F5-delicious-cocktails-for-margarita-day%2F&referer_video_id=7395943451046497567

Margarita de Fresa

Las fresas no son un sustituto inusual de la naranja en los margaritas. Son dulces y combinan bien con los sabores herbales que se encuentran en el tequila. Si te gusta un poco menos de acidez en tus cócteles, este podría ser para ti.

@buzzed.and.bougie Roses are red, margaritas are too… especially when they’re made just for you! 🍓💕 This Valentine’s Day, sip on our Strawberry Margarita—made with real strawberries and our homemade strawberry syrup for the perfect balance of sweet and tangy. Recipe: ✨ 2 oz tequila ✨ 1 oz triple sec ✨ 1 oz fresh lime juice ✨ 1oz homemade strawberry syrup ✨Fresh strawberries StrawberryMargarita ValentinesDayCocktails FreshIsBest BuzzedAndBougie fyp cocktails fypシ mobilebar ♬ sonido original - Jhey :)

Más Cócteles Para el Día del Margarita

Margaritas Picantes

Los Margaritas Picantes están de moda ahora mismo. Hay tantas formas de lograr ese picante que fue difícil elegir solo una receta. Algunas personas infunden el picante en su tequila. Algunos machacan chiles en la coctelera, otros simplemente los flotan dependiendo de tu tolerancia y deseo de picante.

Margarita de Coco

Tengo que admitir que no estoy seguro sobre este. En mi opinión personal, los sabores a coco en los cócteles a veces me recuerdan a la loción bronceadora, no a las bebidas. Sin embargo, es uno para considerar si piensas diferente, así que lo comparto.

Disfruta estos 5 cócteles deliciosos para el Día del Margarita y recuerda beber con responsabilidad.

