Cervecería de Brooksville Gana Premio a la Mejor Cerveza de Florida

En solo 1 año de estar en funcionamiento, Broad Street Brewing Co en Brooksville ya ha recibido reconocimientos y elogios impresionantes. Los propietarios John y Tanya Myers han traído una cultura nueva y diferente a Brooksville. Ubicada en un edificio antiguo, la arquitectura histórica se mezcla con equipos modernos de elaboración de cerveza. Las estrechas relaciones con granjas y productores locales mantienen los ingredientes cerca. 14 de los 16 grifos sirven cervezas elaboradas en casa por John. Estas cervezas especiales incluyen IPA’s, lagers y seltzers que utilizan frutas, miel y hierbas cultivadas en Florida en sus recetas.

Solo un año después de que John cambiara su carrera como maestro cervecero en Marker 48, su nueva cervecería ya está ganando importantes premios en Florida. La Water Tower IPA de Broad Street Brewing Co. se llevó el premio a la “Mejor Cerveza de Florida: IPA” del Gremio de Cerveceros de Florida. Están entre las 3 mejores IPA’s en ganar una medalla.

“Es una categoría realmente difícil de ganar porque todas las cervecerías hacen IPA’s y hay tantas cervezas buenas por ahí”, dijo Tanya a Suncoast News.

El popular lugar del centro celebra su primer aniversario la próxima semana. Están organizando una gran fiesta el 8 de marzo, con cervezas artesanales, food trucks, música en vivo y mercancía de la cervecería. El evento tiene un doble propósito como recaudación de fondos para preservar la historia local.

El dinero de los boletos de la rifa ayudará a restaurar obras de arte en el museo May-Stringer House. Tanya Myers compartió con Suncoast News, “Nuestro objetivo es cubrir el 100% de los costos de restauración.”

Este premio demuestra cómo la escena de la cerveza artesanal de Florida sigue creciendo. Las pequeñas cervecerías están haciendo olas al combinar cerveza de calidad con ideas creativas. Puedes conseguir entradas para el Festival de Cerveza Artesanal del Gremio de Cerveceros de Florida que se realizará el 1 de marzo de 1pm a 5pm en River Town Park en Tampa. ¡Habrá más de 70 de tus cervecerías artesanales favoritas y 200 muestras para probar!

