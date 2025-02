Footlocker Traslada su Sede Mundial a St. Petersburg, Trae Nuevos Empleos

Cambiando las concurridas calles de Manhattan por el sol de Florida, Footlocker trasladará su sede mundial a St. Petersburg el próximo agosto. La empresa planea invertir $20 millones en la nueva ubicación, generando 150 nuevos empleos en la zona.

Los funcionarios de St. Petersburg ofrecieron $475,000 en incentivos para cerrar el acuerdo. Los empleados en la nueva sede ganarán salarios de seis cifras, con un promedio de $120,000 anuales. Este impulso añadirá $18 millones a la nómina local y generará un impacto económico de $37 millones en toda la ciudad.

El impulso empresarial de la ciudad sigue creciendo. Por ejemplo, WeBull, la plataforma de trading bursátil, compró un lugar privilegiado en Carillon por $29.5 millones a finales de 2022. Desde entonces han contratado a 135 personas, y su valoración ha aumentado a $7.3 mil millones.

“Parece que las cosas están empezando a recuperarse lentamente”, dijo Kirsch, director de digital y datos de VSPC, al St. Pete Catalyst.

Solo este año, el equipo económico de St. Petersburg ha registrado 185 nuevos puestos. Mientras trabajan para atraer empresas, los funcionarios de la ciudad también están gestionando un acuerdo masivo de $1.3 mil millones con su equipo de béisbol.

La ciudad y el condado compartirán los costos públicos del nuevo proyecto del estadio. En julio, los líderes locales aprobaron planes para construir tanto un nuevo estadio como para renovar el Distrito Gas Plant.

Los Rays no han pagado alquiler durante 25 años. El nuevo acuerdo va más allá del béisbol, incluyendo planes para viviendas, hoteles y un museo que destaque la historia afroamericana.

El huracán Milton dañó su estadio actual. El equipo jugará en el Campo Steinbrenner de Tampa la próxima temporada, dejando su antigua sede sin uso hasta al menos 2026.

Los funcionarios del condado utilizarán impuestos hoteleros para cubrir su porción de $312.5 millones. Los huéspedes pagan un impuesto del 6% que ayudará a financiar la construcción. Durante su octava reunión anual, los líderes empresariales discutieron tanto el traslado de Footlocker como la situación del béisbol. Analizaron cómo mantener o perder al equipo afectaría la economía local.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.