FuelFest Exhibe 800 Autos en Tampa y Honra el Legado de la Estrella de Fast & Furious

El Recinto Ferial del Estado de Florida se convertirá en un paraíso para los amantes de los autos el 1 de marzo de 2025, cuando FuelFest traiga 800 vehículos increíbles, mientras apoya a la organización benéfica Reach Out WorldWide. La organización sin fines de lucro iniciada por Cody Walker, que busca apoyar a comunidades después de desastres naturales, ha recaudado más de $600,000.

FuelFest es más que un simple show de autos que se ve una vez al mes. Podrás experimentar entrevistas y sesiones de preguntas y respuestas con personas notables del mundo automotriz, un gran escenario musical, presentaciones en vivo, apariciones especiales de invitados, deportes de motor con drift, e incluso paseos en auto.

Como novedad este año, el área Taste of Tokyo muestra los mejores autos japoneses. Los visitantes podrán ver vehículos perfectamente personalizados y modelos raros de Japan.

El recinto cobrará vida con demostraciones de drift y autos famosos directamente de los sets de filmación de Rápidos y Furiosos. Los fans no solo observarán – podrán subirse a los autos para dar vueltas y participar en áreas interactivas.

El elenco de celebridades incluye a Tyrese Gibson junto a Cody Walker en Tampa. Cody, quien dirige tanto el show como la obra benéfica de su difunto hermano, trae algo de la emoción de Hollywood al Estado del Sol.

“Constantemente conozco personas de entre 18 y 50 años, ya que las películas llevan tanto tiempo, que me dicen ‘No era un fanático de los autos hasta ‘Rápidos y Furiosos’ y el personaje de tu hermano era lo máximo y me hizo interesarme en esto'”, dijo Cody a Creative Loafing, añadiendo que nunca se cansa de escuchar tales reacciones, en parte porque entiende el impacto.

En el área VIP de XComp Tires, los poseedores de boletos premium obtienen acceso anticipado y mercancía especial. Los boletos regulares incluyen acceso completo a los autos, música y acrobacias espectaculares. Este evento en Tampa es parte de una gira nacional que incluye West Palm Beach, Dallas-Fort Worth y Los Ángeles. Cada ciudad aporta su toque único con clubes locales de autos y construcciones personalizadas en el centro de atención.

El recinto ferial vibrará con música en vivo mientras las áreas temáticas de autos se distribuyen por toda la propiedad. Los puestos de comida y vendedores están dispersos por todo el lugar, manteniendo a todos bien alimentados.

A través de estos shows, Reach Out WorldWide continúa su importante labor. El grupo envía socorristas entrenados y equipos médicos para ayudar a comunidades afectadas por desastres.

