La Fundación de Karol G Recauda $70,000 en Gala Benéfica de Miami para Programas de Mujeres

La primera gala benéfica de la Fundación Con Cora recaudó $70,000 a través de una subasta en vivo en el Museo y Jardines Vizcaya de Miami el 22 de febrero. Nelly Furtado y Ricardo Montaner impresionaron al público con presentaciones increíbles.

“Este proyecto viene del corazón del hogar, del nido de la familia… Nuestra misión es darle la bendición a otras mujeres porque precisamente desde nuestra posición nos dimos cuenta lo difícil que ha sido,” dijo Karol G a Billboard.

Los invitados pujaron con entusiasmo por artículos exclusivos – un llamativo collar de oro de Johanna Ortiz, entradas VIP para el U.S. Open de Miami, y obras de arte firmadas. Los que no pudieron asistir todavía pueden participar en una subasta en línea hasta el 12 de marzo, que incluye boletos para conciertos de Bad Bunny y mercancía de Feid.

La fundación apoya programas transformadores en toda Latinoamérica. Las mamás solteras ven a sus hijos prosperar en programas de fútbol, mientras que las madres adolescentes reciben apoyo esencial para continuar sus estudios en Colombia.

Empresarios locales latinoamericanos mostraron su trabajo en el mercado de la gala. Los invitados se fueron a casa con bolsas llenas de regalos.

Valentina Bueno, miembro central del equipo de la fundación, compartió su experiencia: “Hace un año y medio, cerca del lanzamiento del álbum Mañana Será Bonito, fui agredida por mi ex pareja, quien me había maltratado durante nuestra relación,” reveló a Hispanic Executive.

“Ella Es Astronauta” ayuda a niñas menores de 16 años a visitar el Centro Espacial NASA en Houston. La iniciativa busca entusiasmar a más niñas en la ciencia y tecnología.

La fundación atiende la salud mental a través de Rincón de la Calma en escuelas latinoamericanas. Su programa Mujer Segura crea espacios seguros para mujeres en conciertos.

Un nuevo centro comunitario está por inaugurarse en Medellín. Las mujeres encontrarán capacitación práctica y apoyo emocional en un solo lugar.

