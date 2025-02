Los Días Más Baratos para Visitar El Florida Strawberry Festival

Planificar con anticipación puede ayudarte a ahorrar dinero en la entrada del Florida Strawberry Festival 2025. El festival de este año en Plant City comienza este jueves (27 de febrero) y continúa hasta el domingo 9 de marzo.

El precio completo de entrada para 2025 en el Festival de la Fresa de Florida es de $15 para personas de 13 años en adelante, $5 para niños de 6 a 12 años, y los niños de 5 años o menos entran gratis con la entrada pagada de un adulto. A continuación encontrarás algunos consejos profesionales que te ayudarán a ahorrar algo de dinero programando tu visita en días especiales de descuento.

Sin embargo, si no eres de los que planifican con anticipación, hay una manera fácil de ahorrar en la entrada general. Y es probable que vayas a pasar por allí antes de tu visita al Festival de la Fresa de Florida. Aquí hay una pista… es donde comprar es un placer.

Compra Entradas para el Florida Strawberry Festival en Publix

Si no eres una persona que planifica con anticipación, esta es la manera más fácil de ahorrar $5. Simplemente para en Publix de camino a Plant City y compra una entrada con descuento allí.

Tu Profesión Puede Darte Entrada Gratuita

Los veteranos militares activos, reservistas y retirados, oficiales de la ley, personal de primera respuesta y profesionales de la salud entran gratis con identificación válida el miércoles 5 de marzo. Los trabajadores agrícolas obtienen entrada gratuita con un vale en Astin Farms el sábado 8 de marzo.

Otros Días de Descuento del Florida Strawberry Festival

Si tienes 60 años o más, entras por $10 el día de apertura, jueves 27 de febrero y el 6 de marzo. El viernes 28 de febrero es el Día de Sonrisas Especiales. Las personas con necesidades especiales y su acompañante entran gratis en la Puerta 5. El Día de los Niños es el sábado 1 de marzo. Los niños hasta la edad de secundaria entran gratis. Pasa por la taquilla del festival para obtener el vale que necesitarás. Los menores de 17 años también entran gratis el martes 4 de marzo con un adulto que pague. Además, las atracciones individuales tienen un descuento a $2.

