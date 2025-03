Feria de Libros para Adultos Llega a Water Street en Marzo

¿Recuerdas las ferias del libro escolares cuando eras niño? Pues bien, Water Street en Tampa organizará una versión para adultos llamada “Cover to Cover” el 5 de marzo. La animada Water Street se transformará en un paraíso al aire libre para lectores con librerías temporales, sesiones de preguntas y respuestas, firmas de libros y estaciones de actividades donde los visitantes podrán crear sus propios marcapáginas y escribir con máquinas de escribir antiguas.

Habrá libros de todo tipo de géneros para lectores adultos. En el divertido puesto “Cita a Ciegas con un Libro”, esperan libros envueltos con solo pistas sobre su contenido. Así que no hay forma de “juzgar el libro por su portada”.

Mientras exploran los libros, los visitantes pueden disfrutar de comida y bebidas de restaurantes y bares cercanos como Small Giant, Wagamama, Chill Bros Ice Cream y más. La feria se suma a la creciente lista de eventos comunitarios del vecindario. El 28 se celebrará The Space Between, un tributo a la historia del Jazz en Tampa. También está programada La Feria: Celebración del Mes Internacional de la Mujer el 16 de marzo.

¿Tienes libros viejos por casa? El evento ayuda a las escuelas locales mediante una campaña de donación de libros. Las personas que traigan libros ayudarán a llenar las bibliotecas escolares y proporcionar materiales de lectura a familias necesitadas.

Estacionarse en el centro de Tampa puede ser una pesadilla, la ubicación de estacionamiento más fácil y cercana es en el Cumberland Garage en 1045 E Cumberland Ave.

Visita WaterStreetTampa.com para obtener información actualizada sobre la feria y eventos del vecindario.

