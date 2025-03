Cantante Mexicano Marco Antonio Solís Interpreta Éxito de Kendrick Lamar en Show de Argentina

Durante su show en Argentina, Marco Antonio Solís sorprendió a sus fans mezclando mariachi tradicional con rap, interpretando el éxito de Kendrick Lamar “Not Like Us”.

Alejándose de su estilo característico, el músico de 65 años dio nueva energía a su gira “Eternamente Agradecido” con esta elección inesperada. Su versión única incluyó un espectacular número de baile con vaqueras que volvió loco al público.

La canción sigue dominando el primer puesto del Billboard Global 200. Después de múltiples victorias en los Grammy, ahora está empatada con “Up, Up and Away” por la mayor cantidad de premios recibidos en la ceremonia.

Lamar interpretó esta canción por primera vez en The Pop Out: Ken & Friends antes de que explotara en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX. La canción surgió de su pleito continuo con Drake.

Los fans inundaron las redes sociales con reacciones divididas sobre la versión de Solís. Pero todos coincidieron en la impresionante energía que le puso a la desafiante coreografía.

La música de Lamar domina el Global 200, con otras tres canciones haciendo ruido. Sus colaboraciones con SZA en “Luther” y “All the Stars”, más “TV Off” con Lefty Gunplay, están ganando impulso.

Los artistas cruzan cada vez más las fronteras entre géneros hoy en día. Sin embargo, esta canción en particular no había sido interpretada en vivo por ningún artista latino importante antes.

En Spotify, las reproducciones siguen aumentando para esta tiradera convertida en sensación. Su increíble trayectoria no muestra señales de desaceleración desde que primero sacudió el mundo del rap.

