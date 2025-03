Tienda Familiar de Sándwiches en Tampa Crea Éxito Local con el ‘Pork Drizzle’

En West Tampa, el Chef Bill González abrió Gonzo’s Sandwich Shop para darle algo que hacer a su padre después de jubilarse. Para su sorpresa, su sándwich “Pork Drizzle” se convirtió en un favorito local. “No hay realmente nada como esto. El secreto está en la mayonesa de mojo”, dijo González a ABC Action News.

Puedes encontrar este favorito local en 1902 N Himes Avenue. Están abiertos entre semana y sábados, de 11:00 AM a 3:00 PM. Junto con los sándwiches, los clientes pueden disfrutar de sopas caseras y empanadas frescas.

Su famoso “Pork Drizzle” presenta cerdo desmenuzado tierno, cebollas dulces caramelizadas, queso suizo derretido y su mayonesa de mojo característica, prensado en pan cubano fresco. Han dado su propio toque al sándwich cubano de Tampa agregando carne en conserva en lugar del salami tradicional.

La tienda pasó de ser una idea a realidad en solo seis meses. “No quería que se quedara sentado todo el día, viendo béisbol y llamándome cada cinco minutos”, dijo González.

La cocina corre por las venas de su familia – desde su abuelo que fue chef en Miami hasta su bisabuela que mantenía a la familia bien alimentada con su cocina.

Aunque Butch González ha fallecido, su hijo mantiene viva su memoria tratando a cada cliente como familia. “Solo tratamos de hacer feliz a la gente. Tratamos de no cobrar de más. Todo se trata de hospitalidad, simplemente ser amables con la gente”, dijo el chef.

El sándwich cubano, ahora un elemento básico de Tampa, originalmente vino de Cuba antes de que los inmigrantes de Ybor City lo hicieran suyo. ¿El toque especial de Tampa? Agregar salami de Génova, lo que lo hace diferente de la versión de Miami.

Los clientes pueden pagar con tarjetas y elegir comer en el local, llevar para llevar o pedir a domicilio.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.