Los Rays Introducen Entradas de $20 para Ver de Pie en el Campo Steinbrenner para la Temporada 2025

A partir del 24 de febrero de 2025, los aficionados podrán conseguir entradas de $20 para ver de pie en el Campo Steinbrenner. El equipo ofrecerá al menos 100 lugares detrás de las paredes del jardín para los 81 juegos en casa.

Esto representa un gran cambio respecto a temporadas anteriores. Los aficionados que antes tenían que pagar un mínimo de $65 ahora pueden ver los juegos por menos de un tercio de ese precio, sin impuestos ni cargos adicionales.

Los boletos se lanzarán por fases. Los abonados tienen la primera oportunidad el 25 de febrero. Los Rays Insiders pueden comprar el 26 de febrero. El resto del público puede comprar entradas a partir del 27 de febrero a las 10 a.m.

El cambio al Campo Steinbrenner viene con grandes aumentos en los abonos de temporada. “Los boletos de mi amigo subieron a $26,000, es un aumento tremendo… Pero lo entiendo. Es Negocios 101 — oferta y demanda,” dijo Billy Martin al Tampa Bay Times.

Algunos aficionados están viendo aumentos impactantes. Un paquete de boletos subió 38.8% de $18,959 a $26,325. El equipo explica que esto se debe al estadio más pequeño y beneficios adicionales, como clubes premium con comida y bebidas incluidas.

Los arreglos finales de asientos aún están en proceso. Los Yankees, que comparten el campo, indican una capacidad de 11,026, mucho menor que los 25,025 asientos del Tropicana con el nivel superior cerrado.

El equipo también está haciendo cambios de personal. Charlie Montoyo regresa para ayudar a desarrollar jugadores mientras Steven Souza Jr. se une como cazatalentos. Jamie Westbrook firma un contrato de ligas menores, llevando la plantilla de primavera a 74 jugadores.

La temporada incluye 28 eventos especiales celebrando culturas locales, escuelas y entretenimiento. Los boletos para estos juegos temáticos salen a la venta el 14 de marzo de 2025.

Los aficionados pueden registrarse para recibir alertas por mensaje de texto y obtener acceso a boletos Rays Rush de última hora antes del inicio de las series en casa.

