El Festival Gastronómico de la Cámara de Comercio del Sur de Tampa Regresa con Más de 40 Restaurantes Locales

Marca en tu calendario el 2 de marzo de 2025. La Cámara de Comercio del Sur de Tampa organizará su festival gastronómico en el Tampa Garden Club. De 1 a 4 p.m., más de 40 restaurantes servirán sus mejores platillos.

Patrocinado por el bufete de abogados Older, Lundy, Koch, & Martino, los asistentes podrán disfrutar de comida y bebidas ilimitadas por $50. ¿Buscas beneficios VIP? Paga $100 para entrada temprana, asientos interiores y ofertas especiales.

“Cuando hablamos de los negocios aquí en el Sur de Tampa, son pequeños negocios, negocios locales, tus amigos, familia y vecinos”, dijo Kelly Flannery, CEO de la Cámara del Sur de Tampa, a ABC Action News.

Ven a probar deliciosas ofertas de Cookie Dough Bliss, Gogos Greek Grill, Sugar Wing y OddFellows Ice Cream. El recién llegado Island Fin Poke Co. se une a la alineación. Nick Glover de Island Fin Poke Co. explica, “Tenemos un principio muy importante llamado ‘Ohana’, que es la palabra hawaiana para familia. Así que creemos que nuestros clientes se convierten en nuestros amigos, y nuestros amigos se convierten en nuestra familia.”

Disfruta de música en vivo mientras pasas el rato en el jardín de cerveza. Los niños menores de 10 años entran gratis con la entrada regular, pero el acceso VIP requiere boletos pagados para todas las edades.

Date prisa y consigue los boletos a través del sitio web de la Cámara ahora. No venderán entradas en la puerta, y el evento se realizará llueva o haga sol. No hay reembolsos por faltar al evento.

Evita los problemas de estacionamiento en 2629 Bayshore Blvd. Considera caminar, ir en bicicleta o usar un servicio de transporte compartido.

