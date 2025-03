Se Acerca Rápidamente el Plazo de Financiamiento para el Acuerdo del Estadio de $1.3B de los Rays

La cuenta regresiva está en marcha para los Tampa Bay Rays. El equipo necesita asegurar su proyecto de estadio de $1.3 mil millones en el Distrito Histórico de Gas Plant de St. Petersburg antes del 31 de marzo de 2025.

¿Qué necesitan los Rays antes del plazo de marzo? Los Rays deben demostrar que tienen $700 millones para su parte del financiamiento, además de presentar documentos de diseño y obtener los permisos y financiamiento necesarios.

El apoyo local se mantiene sólido. St. Petersburg aportó $287.5 millones para la construcción, mientras que el Condado de Pinellas contribuyó con $312.5 millones de impuestos turísticos. La ciudad agregó otros $142 millones para mejoras de infraestructura alrededor del sitio. Pero el Alcalde Welch dice que no quiere “gastar ni un centavo más en el proyecto”.

Este último esfuerzo culmina una búsqueda de 17 años por un nuevo campo. Las nuevas conversaciones comenzaron en el otoño de 2023, pero problemas climáticos y cambios políticos interfirieron.

Grandes nombres darán forma al diseño del estadio. Populous desarrollará los planos, mientras que Mortenson se encargará de la construcción.

La tensión crece entre el equipo y el ayuntamiento. Mientras los Rays señalan a los funcionarios por los retrasos, los líderes locales responden, exigiendo al equipo que cumpla sus promesas.

El acuerdo total alcanza los $6.5 mil millones. A pesar de la creciente fricción, tanto los consejos de la ciudad como del condado continúan respaldando el plan.

El alcalde teme que el equipo pueda abandonar la ciudad. Pero si los planes fracasan, el sitio del Tropicana Field podría convertirse en algo completamente diferente.

