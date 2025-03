Lanzador de los Rays Eric Orze Supera Dos Diagnósticos de Cáncer para Llegar a las Grandes Ligas

En julio de 2024, el lanzador de los Tampa Bay Rays Eric Orze subió al montículo después de vencer no uno, sino dos tipos diferentes de cáncer. Cuando tenía 20 años, los médicos le trataron un cáncer testicular. Poco después, enfrentó otra batalla contra el melanoma.

Después de recuperarse, los New York Mets seleccionaron a Orze en la quinta ronda del Draft de la MLB 2020. Los Rays lo obtuvieron mediante un intercambio en noviembre de 2024.

“Suena loco y extraño, pero el cáncer fue una bendición disfrazada sin duda. Si no hubiera pasado por eso… tenía aspiraciones para el Draft, pero no creo que nada hubiera resultado de ello”, dijo Orze a MLB.com.

Sus tratamientos lo mantuvieron fuera del campo durante dos temporadas completas en la Universidad de Nueva Orleans. Luego, COVID-19 acortó su tercer año justo cuando estaba encontrando su ritmo.

Su antiguo entrenador Blake Dean observó su transformación. “Esto demuestra que eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas”, dijo Dean a MLB.com.

Los tiempos difíciles llevaron a cambios importantes. Abandonó las noches largas y la comida chatarra. Comenzó a comer saludablemente y mantener horarios estrictos de sueño para mejorar su juego.

Mientras perseguía sus sueños de las grandes ligas, le preocupaba que la gente solo lo viera como el tipo que tuvo cáncer. Pero superó esos miedos hasta llegar a las mayores.

Ahora, convierte sus luchas en lecciones para otros. Habla sobre la detección temprana del cáncer y el tratamiento, esperando ayudar a otros que atraviesan batallas similares.

El béisbol luce diferente para él ahora. En lugar de preocuparse por las estadísticas, encuentra alegría en las pequeñas victorias y en mejorar cada día.

Formar parte del roster de los Rays culmina un increíble viaje de cinco años. Tampa Bay le da una nueva oportunidad para demostrar lo que puede hacer como profesional.

